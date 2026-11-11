STVV krijgt steun van minister in strijd om gedupeerde fans

Voor honderden supporters van STVV dreigt de Europese verplaatsing naar Split een bijzonder dure onderneming te worden. Door het supportersverbod dat de UEFA aan Hajduk Split oplegde, kunnen de Kanaries niet afreizen naar Kroatië. Veel fans hadden hun vliegtickets echter al geboekt. De club laat hen niet in de steek en krijgt daarbij nu ook steun vanuit de federale regering.

Een vijfhonderdtal STVV-supporters had al een vlucht richting Kroatië vastgelegd. De wedstrijdtickets worden wel terugbetaald door Hajduk Split. De eerste fans kregen daarvan intussen bevestiging. Voor de vliegtickets ligt de situatie een stuk moeilijker. Zowel Hajduk als de UEFA hebben een verzoek om die kosten te vergoeden afgewezen.

Collectieve actie met hulp van minister Beenders

STVV bereidt daarom een collectief compensatieverzoek bij de luchtvaartmaatschappijen voor. Daarbij kan de club rekenen op de steun van minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Die staat al van bij het begin in contact met de Limburgse club. "Op zijn kabinet zijn er mensen die daar dagelijks professioneel mee bezig zijn. We hopen dat zij ons inhoudelijk kunnen ondersteunen en begeleiden doorheen dit proces", legt brand manager Bert Stas uit bij HBvL.

De club hoopt bovendien via Hajduk Split een schriftelijke bevestiging te krijgen van de Kroatische autoriteiten over de veiligheidssituatie ter plaatse. Volgens eerdere contacten met de Kroatische club zou het voor STVV-supporters in de huidige omstandigheden ronduit onveilig zijn om naar Split af te reizen. STVV wil dat element gebruiken om aan te tonen dat de fans door overmacht getroffen worden.

Vliegtickets kosten supporters tot 500 euro

Voor veel supporters gaat het om een stevige financiële tegenvaller. De meeste hotelkosten konden nog worden gerecupereerd dankzij annuleringsmogelijkheden, maar bij de vliegtickets is dat veel moeilijker. "We spreken hier toch over bedragen van 300 tot 500 euro. Het waren geen goedkope vluchten", aldus Stas.



STVV wil de gedupeerde fans daarnaast ook een hart onder de riem steken. De club bekijkt de mogelijkheid om een gezamenlijk kijkmoment te organiseren, waarbij de wedstrijd op groot scherm wordt uitgezonden. Ook denkt men aan een extra verrassing voor de supporters die financieel getroffen zijn. "We beseffen dat dit slechts balsem op de wonde is, maar we willen tot de laatste snik voor hen strijden", besluit Stas.