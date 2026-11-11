Toby Alderweireld geeft Man U-fans al voorsmaakje van Pochettino (wat ze graag zullen horen)

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Toby Alderweireld geeft Man U-fans al voorsmaakje van Pochettino (wat ze graag zullen horen)
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Mauricio Pochettino lijkt steeds dichter bij een nieuwe uitdaging bij Manchester United te komen. De Argentijnse trainer wordt genoemd als opvolger van Michael Carrick en kan op veel vertrouwen rekenen van Toby Alderweireld. De voormalige Rode Duivel werkte bij Tottenham met hem samen en weet wat de Engelse topclub mag verwachten.

"Hij zal spelers fit maken, dat staat vast. Ten tweede brengt hij intensiteit. Het is niet zo dat iedereen zijn eigen wedstrijd speelt. Nee, hij wil een team", vertelt Alderweireld over zijn voormalige trainer. Volgens de verdediger is dat precies wat Manchester United momenteel nodig heeft.

Alderweireld kent de hoge eisen van Pochettino

Pochettino staat bekend om zijn intensieve speelstijl en hoge fysieke eisen. Bij Tottenham bouwde hij tussen 2014 en 2019 een bijzonder competitief elftal uit, waarmee hij in 2019 zelfs de finale van de Champions League bereikte.

Alderweireld was een belangrijke pion in dat elftal en weet dus hoe de Argentijn werkt. "Hij wil een team dat aanvallend speelt. Alles moet gebeuren zoals hij het wil", klinkt het.

"Hij geeft je een team dat wil vechten voor het embleem"

Toch waarschuwt Alderweireld dat Manchester United niet meteen wonderen mag verwachten. "Hij heeft tijd nodig, maar ik begrijp dat Manchester United een grote club is, dus de resultaten moeten heel snel komen." Volgens de voormalige verdediger moet de club ook bereid zijn om de selectie grondig aan te pakken en spelers te halen die binnen de visie van de trainer passen.


Alderweireld is ervan overtuigd dat Pochettino de juiste mentaliteit kan terugbrengen op Old Trafford. "Als je Pochettino tijd geeft, en dat weet ik 100 procent zeker, dan geeft hij je een team dat meedoet. Hij geeft je een team dat wil strijden en wil vechten voor het clubembleem. Dat is wat hij bij Spurs deed, en dat zal hij ook bij Manchester United doen."

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