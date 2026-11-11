Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen

Van Wapenstilstand was weinig sprake deze woensdag. Het trainerskerkhof heeft ook op 11 november zijn naam alle eer aangedaan. SK Beveren heeft nu ook beslist om de samenwerking met hoofdtrainer Tim Bakens en assistent-trainer Dennis te Braak met onmiddellijke ingang stop te zetten.

"De club heeft de afgelopen periode een grondige en zorgvuldige evaluatie uitgevoerd van de sportieve situatie, waarbij zowel de prestaties als de bredere ontwikkeling van het team tegen het licht werden gehouden."

"Op basis van die evaluatie is de club tot de conclusie gekomen dat een wijziging binnen de technische staf noodzakelijk is. SK Beveren start de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer en assistent-trainer. In afwachting van hun aanstelling worden de taken binnen de technische staf intern opgevangen."

Beveren ontslaat coach Tim Bakens

General Manager Sports Bob Peeters licht toe op de webstek van Beveren: "Met Tim Bakens hebben we deze zomer iemand aangesteld van wie we overtuigd waren dat hij over alle kwaliteiten beschikte om, vanuit een duidelijke kijk op voetbal en een positieve visie, verder te bouwen op het werk dat ons vorig seizoen toeliet om ongeslagen kampioen te worden."

"We begonnen ook uitstekend aan het seizoen, met overwinningen tegen Anderlecht, OH Leuven en STVV. Naarmate het seizoen vorderde, zagen we ons echter steeds verder afdrijven van de basisprincipes die onze voetbalidentiteit vormen."

Bob Peeters spreekt over een weloverwogen beslissing

"Uiteraard beseffen we dat we als promovendus tegen sterkere tegenstanders soms op onze limieten zullen botsen. Dat is eigen aan het niveau waarop we vandaag actief zijn. Maar net op die momenten is het essentieel om vast te houden aan de principes waarin we geloven. Principes die niet alleen aan de basis lagen van ons sportieve succes, maar die ook de band tussen de club en haar supporters opnieuw hebben versterkt: durf, lef, intensiteit en de wil om vooruit te voetballen."





"Die identiteit zagen we gaandeweg verwateren. Laat ik daarbij ook heel duidelijk zijn: dat is een collectieve verantwoordelijkheid, van de staf, van de spelers én van het management. We hebben de situatie grondig geanalyseerd en uitgebreid met elkaar gesproken. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat een nieuwe impuls noodzakelijk is. Dat is een moeilijke, maar weloverwogen beslissing."