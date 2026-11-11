Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer
Foto: © photonews
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Zulte Waregem zit in een bijzonder moeilijke periode. Essevee verloor zondag met 4-1 op het veld van STVV en heeft inmiddels zes opeenvolgende nederlagen achter de rug. Na de 11 op 15 volgde zo dus een 0 op 18. Coach Beale zou nu de eer aan zichzelf houden.

Michael Beale heeft beslist om de eer aan zichzelf te houden en te stoppen als coach van Zulte Waregem. Na de 0 op 18 gaf hij zelf aan te willen stoppen en zou hij volgens Het Laatste Nieuws zijn ontslag hebben aangeboden.

Michael Beale houdt de eer aan zichzelf bij Zulte Waregem

Ondanks de tegenvallende resultaten wilde de clubleiding zelf voorlopig nog niet ingrijpen. Beale, die afgelopen zomer werd aangesteld, kreeg namelijk nog het vertrouwen om de situatie recht te trekken na de zes nederlagen.

Door een goed begin met 11 op 15 was/is er nog geen nijpend degradatiegevaar, maar de zes laatste speeldagen liep het voor geen meter meer. Beale zelf gaf aan dat er versterking zou moeten gaan komen en dat zijn team hulp nodig had.

Nog niet officieel: kwestie van tijd

De interlandperiode kwam voor Zulte Waregem dan ook op een belangrijk moment. Beale wilde met de clubleiding bekijken hoe de negatieve spiraal doorbroken kan worden. Uit dat onderhoud is nu mogelijk gebleken dat er geen toekomst meer in zit.


Na de interlandbreak wacht meteen een belangrijke thuiswedstrijd tegen Antwerp. Dan zal er vermoedelijk al een nieuwe coach staan bij Essevee, want met Beale gaan ze dus niet verder. De officialisering van het bericht zal vermoedelijk woensdagavond nog komen.

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