Verrassing bij club van Romelu Lukaku: Fenerbahçe zet ex-JPL-bekende op straat

Dirk Kuyt en Fenerbahçe gaan per direct uit elkaar. De Turkse topclub, waar ook Romelu Lukaku actief is, maakte het vertrek van de Nederlander woensdagochtend bekend. Kuyt was pas sinds 1 juli aan de slag als assistent-trainer in Istanbul, maar zijn avontuur zit er alweer op.

De voormalige aanvaller nam onlangs tijdelijk de leiding over als interim-coach. Dat leverde hem nog een opvallend resultaat op: Fenerbahçe versloeg onder zijn leiding Liverpool met 3-2 in de competitiefase van de Champions League. Na de aanstelling van Emre Belözoglu als nieuwe hoofdtrainer verdwijnt Kuyt echter uit de technische staf.

Afscheid na bijzondere band met Fenerbahçe

Voor Kuyt is het niet de eerste keer dat hij afscheid neemt van Fenerbahçe. Als speler verdedigde hij eerder al de geel-blauwe kleuren en bouwde hij een sterke band op met de Turkse supporters. De club benadrukte bij het afscheid dat die verbondenheid ook na zijn vertrek zal blijven bestaan.

Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk! 🙏 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 11, 2026

"Bedankt, Dirk Kuyt! Ons geel-blauwe verhaal begon jaren geleden en de band tussen ons is nooit verbroken. Eerst stond je voor ons op het veld, later langs de lijn. Je liefde voor de geel-blauwe kleuren en je loyaliteit hebben ervoor gezorgd dat je een bijzondere plek in de harten van alle Fenerbahçe-supporters hebt veroverd", klonk het in het officiële bericht.

Ook passage bij Beerschot op trainers-cv

Kuyt bouwde na zijn spelerscarrière een trainersloopbaan uit met passages bij verschillende clubs. In Nederland was hij hoofdtrainer van ADO Den Haag en FC Dordrecht. Ook in België liet hij zich opmerken: bij Beerschot stond hij aan het roer, al werd dat geen langdurig succesverhaal.





Fenerbahçe sloot het afscheid af met een warm eerbetoon aan de Nederlander. "Vandaag nemen we afscheid van je, maar jouw plek binnen deze grote familie zal nooit veranderen. Soms is een afscheid geen definitief vaarwel, maar een teken van een band die voor altijd blijft bestaan."