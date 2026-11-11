Vitor Bruno ziet weinig heil om deze twee herstelde Anderlecht-spelers kansen te geven

De administratieve fout van Anderlecht op Club Brugge legde een opvallend detail bloot. Killian Sardella zat in de tribune, hoewel de rechtsachter al een tijdje opnieuw fit is. Vitor Bruno lijkt voorlopig echter niet op hem te rekenen.

Sardella is niet langer geblesseerd, maar zijn perspectieven zijn beperkt. Ali Maamar krijgt vrijwel alle speelminuten op rechts en zelfs Kaïs Barry, van nature een centrale verdediger, lijkt hoger in de pikorde te staan wanneer er een alternatief nodig is.

Sardella voorbijgestoken door Maamar en Barry

Dat bleek ook tegen Red Bull Salzburg. Toen Maamar in de slotfase naar de kant ging, mocht Barry invallen als rechtsachter. Sardella zat wel bij de wisselspelers, maar kwam niet in actie. Tegen Club Brugge belandde hij zelfs in de tribune.

Voor een speler die opnieuw beschikbaar is, is dat een duidelijk signaal. Maamar heeft de positie stevig in handen en Bruno lijkt voorlopig weinig redenen te zien om zijn vaste keuze te wijzigen. De jonge Barry krijgt zelfs kansen op een positie die niet zijn natuurlijke rol is.

Ook Camara moet opnieuw vertrouwen winnen

Ilay Camara is een ander verhaal. De rechtsachter mocht tegen Salzburg al mee opwarmen, maar stond niet op het wedstrijdblad. Hij werkte maanden aan zijn terugkeer na een voetbreuk, opgelopen tijdens de voorbereiding. Pas eind september sloot hij opnieuw aan bij de groepstrainingen.

Bij Anderlecht groeit ondertussen de frustratie over zijn terugkerende blessureproblemen. Binnen de club leeft het gevoel dat er te weinig op hem gerekend kan worden over langere periodes. Dat maakt het moeilijk om hem als vaste concurrent voor Maamar te beschouwen.





Voorlopig is de conclusie dan ook duidelijk: Maamar heeft zijn plaats veroverd en de concurrentie staat op achterstand. Sardella moet hopen dat Bruno hem opnieuw kansen geeft, terwijl Camara eerst moet bewijzen dat hij langere tijd fit kan blijven. De rechtsachterpositie lijkt daarmee voorlopig een van de weinige plaatsen waar de trainer weinig twijfels over heeft.