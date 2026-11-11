Voormalige wereldster met opmerkelijke mening: "Hij staat verder dan Messi en Ronaldo"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Voormalige wereldster met opmerkelijke mening: "Hij staat verder dan Messi en Ronaldo"
Foto: © photonews

Steven Gerrard heeft bijzonder lovende woorden over voor Lamine Yamal. De voormalige Engelse international ziet in de negentienjarige aanvaller van Barcelona een uitzonderlijk talent. Volgens Gerrard staat Yamal op dezelfde leeftijd zelfs verder dan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo destijds.

Gerrard deed zijn opvallende uitspraak in de podcast The Overlap. Hij speelde tijdens zijn carrière zelf tegen beide voetballegendes en heeft dus vergelijkingsmateriaal genoeg. Toch is hij ervan overtuigd dat Yamal nog een stap verder staat dan zij op negentienjarige leeftijd.

Gerrard ziet ongezien potentieel bij Barcelona-ster

"Van alle spelers die ik live aan het werk heb gezien, is hij degene die het niveau van die twee kan bereiken, als hij zich blijft ontwikkelen", klinkt het bij Gerrard. Hij plaatst Yamal daarmee boven andere jonge sterren zoals Kylian Mbappé en Erling Haaland, die volgens hem momenteel al in hun beste jaren zitten.

De voormalige middenvelder noemt het talent van de Spanjaard zelfs bijna angstaanjagend. "Hij laat op het veld dingen zien die ik nog nooit eerder een negentienjarige heb zien doen." Yamal verzamelde ondertussen al heel wat prijzen. Hij werd drie keer kampioen met Barcelona, won met Spanje het EK 2024 en het WK van afgelopen zomer en kreeg ook al de Golden Boy.

Barcelona moet hem vooral hongerig houden

Voor Gerrard ligt de grootste uitdaging nu bij Barcelona en de entourage van het toptalent. Trainers en begeleiders moeten ervoor zorgen dat Yamal gemotiveerd blijft en zich niet te vroeg tevreden stelt met zijn prestaties. Ook zijn fysieke belasting vraagt aandacht: de aanvaller speelde al 167 wedstrijden voor Barcelona en 37 interlands voor Spanje.


Momenteel kampt Yamal met knieklachten. Daardoor mist hij sowieso de interland tegen Tsjechië, terwijl bondscoach Luis de la Fuente hoopt hem tegen Engeland opnieuw te kunnen inzetten. Gerrard ziet alvast weinig redenen waarom de Spanjaard ooit zou moeten vertrekken bij Barcelona. "Ze strijden ieder seizoen mee om de landstitel en de Champions League, je speelt wekelijks voor 100.000 toeschouwers en bent een vaste waarde bij de nationale ploeg. Waarom zou je daar ooit weg willen?"

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Lamine Yamal

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