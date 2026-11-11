Vreemd verhaal: ex-JPL-coach bereikte achter de rug van zijn club deal, maar wou daarna zelf betalen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Vreemd verhaal: ex-JPL-coach bereikte achter de rug van zijn club deal, maar wou daarna zelf betalen
Foto: © photonews
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Oscar Garcia is nog niet vergeten bij OH Leuven, maar de Spaanse trainer is ondertussen aan de slag in Polen bij Pogon Szczecin. Daar maakt hij indruk en dat is ook buiten de Poolse landsgrenzen opgevallen. Dinamo Zagreb wilde hem graag binnenhalen, maar zijn huidige werkgever weigert mee te werken. Garcia was zelfs bereid een opvallend offer te brengen om de transfer toch mogelijk te maken.

De Spanjaard kwam in België aan het roer bij OH Leuven te staan, waar hij in het seizoen 2023-2024 actief was. Na zijn vertrek bouwde hij verder aan zijn trainerscarrière en kwam hij uiteindelijk bij Ajax terecht. In februari 2026 werd hij aangesteld als coach van Jong Ajax, waarna hij tijdelijk doorschoof naar de eerste ploeg.

Afgelopen zomer trok Garcia naar Polen om hoofdtrainer te worden van Pogon Szczecin. Daar doet hij het behoorlijk goed: zijn ploeg staat momenteel vierde in de competitie. Die prestaties leverden hem belangstelling op van Dinamo Zagreb, dat hem graag wilde overtuigen om naar Kroatië te verhuizen.

Pogon weigert mee te werken aan vertrek

Garcia bereikte naar verluidt zelfs al een akkoord met Dinamo Zagreb, maar deed dat zonder zijn Poolse werkgever daarin te betrekken. Pogon Szczecin was daar allerminst mee opgezet en houdt de trainer aan zijn contract, dat nog tot medio 2029 loopt. De club is niet van plan hem zomaar te laten vertrekken.

Volgens de Poolse journalist Piotr Koźmiński wilde Garcia bijzonder ver gaan om zijn overstap alsnog te realiseren. De Spanjaard zou zelfs bereid zijn geweest om zijn reeds verdiende loon bij Pogon terug te betalen. Het zou gaan om ongeveer 150.000 euro, maar ook dat voorstel bracht geen verandering in de houding van de Poolse club.

Dinamo Zagreb geeft de hoop niet op

Voorlopig blijft Garcia dus gewoon in Polen aan de slag. Dinamo Zagreb lijkt de interesse echter niet te laten varen en zou komende zomer opnieuw een poging willen ondernemen om de voormalige trainer van OH Leuven binnen te halen. Of Pogon dan bereid zal zijn om mee te werken, is voorlopig nog maar de vraag.

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