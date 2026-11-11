Waarom dragen Chinese internationals ineens lange mouwen? Autoriteiten hebben verbod opgelegd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Waarom dragen Chinese internationals ineens lange mouwen? Autoriteiten hebben verbod opgelegd
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Chinese internationals moeten opnieuw opletten wat ze op het veld laten zien. Het land heeft het verbod op zichtbare tatoeages bij spelers van de nationale ploeg opnieuw aangescherpt. Tijdens de interland tegen Tadzjikistan in oktober viel dat al op: verschillende Chinezen droegen ondanks de aangename temperaturen een huidkleurig ondershirt.

De opvallende kledingkeuze was geen toeval. De Chinese autoriteiten willen opnieuw vermijden dat tatoeages zichtbaar zijn bij internationals. Een regel die al in 2018 werd ingevoerd, maar de voorbije jaren steeds minder strikt werd toegepast.

Strijd tegen 'decadente cultuur'

De maatregel kwam er destijds op initiatief van de Chinese overheid. Tatoeages moesten van televisie verdwijnen, omdat ze volgens de autoriteiten symbool stonden voor onder meer hiphop, subculturen en een decadente levensstijl. Ook het Ministerie van Sport legde die richtlijn op aan sporters die het land vertegenwoordigden.

Vanaf 2020 leek de handhaving echter grotendeels verdwenen. Spelers konden opnieuw met zichtbare tatoeages aantreden zonder dat daar veel ophef over ontstond. Nu wordt de oude regel dus opnieuw van stal gehaald.

Ook komende interlands onder toezicht

China speelt op 14 november tegen Maleisië en neemt het op 17 november op tegen Bahrein. Ook tijdens die wedstrijden zullen de internationals rekening moeten houden met de opnieuw striktere voorschriften.


Voor spelers met opvallende tatoeages betekent dat mogelijk opnieuw extra kleding onder hun wedstrijdshirt.

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