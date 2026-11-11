Wat er juist gebeurde met Aasgaard en Bertaccini: teammanager beging menselijke fout

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Wat er juist gebeurde met Aasgaard en Bertaccini: teammanager beging menselijke fout
Foto: © Photonews

De administratieve blunder van Anderlecht tegen Club Brugge was geen bewuste overtreding, maar een menselijke fout onder tijdsdruk. Teammanager Martijn De Jonge moest het wedstrijdblad op het laatste moment aanpassen en zag daarbij over het hoofd dat er minstens zes in België opgeleide spelers op moesten staan. Uiteindelijk werden er slechts vijf namen ingediend.

Wedstrijdblad moest op laatste moment aangepast worden

De situatie rond Thelo Aasgaard speelde daarbij een belangrijke rol. De Noor was onzeker voor de topper en moest voor de wedstrijd nog testen om te zien of hij fit genoeg was om te spelen. Het was allerminst zeker dat hij groen licht zou krijgen, maar uiteindelijk bleek hij toch inzetbaar. Daardoor viel Adriano Bertaccini uit de wedstrijdkern.

Normaal wordt het wedstrijdblad al ruim voor de aftrap voorbereid. De basiself en de wisselspelers moeten uiterlijk 75 minuten voor de wedstrijd digitaal worden doorgegeven. Bij Anderlecht maakt trainer Vítor Bruno echter pas vlak voor de opwarming bekend welke spelers uit de selectie vallen. Door de late beslissing over Aasgaard moest De Jonge nog snel schakelen.

Het systeem waarschuwde niet voor de ontbrekende Belg

Opvallend is dat het digitale systeem de fout niet automatisch tegenhoudt. Er zijn wel controles voor bijvoorbeeld een geschorste speler of een onvolledige basiself, maar bij de voetbalbelgenregel verschijnt enkel een teller. Die geeft aan hoeveel spelers aan de voorwaarden voldoen, zonder de selectie te blokkeren wanneer dat aantal te laag ligt.

Ook een tweede controle had de blunder mogelijk kunnen voorkomen. Bij Anderlecht lag de verantwoordelijkheid op dat moment blijkbaar bij één persoon. De fout van De Jonge was menselijk, maar de gevolgen kunnen groot zijn: de KBVB heeft het dossier intussen doorgestuurd naar de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.

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Anderlecht
Club Brugge
Thelo Aasgaard

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