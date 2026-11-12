🎥 Engeland juicht, Anderlecht-speler in de fout: Nations League zorgt voor spektakel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Engeland juicht, Anderlecht-speler in de fout: Nations League zorgt voor spektakel
Foto: © Photonews

Donderdagavond stonden er acht wedstrijden op het programma in de Nations League. De Rode Duivels boekten een belangrijke overwinning tegen Turkije, terwijl Italië een stevige tik uitdeelde aan Frankrijk. Ook in Tsjechië was er een opvallend Belgisch getint moment, met een ongelukkige hoofdrol voor Anderlecht-speler Lukas Ambros.

België won met 1-2 op het veld van Turkije. Arda Güler bracht de thuisploeg met een fraaie vrije trap op voorsprong, maar Kevin De Bruyne en Charles De Ketelaere draaiden de wedstrijd in enkele minuten helemaal om. Senne Lammens hield de overwinning met enkele belangrijke reddingen vast.

Italië klopt Frankrijk, Ambros begaat hands

Italië won met 3-1 van Frankrijk. Michael Olise had de Fransen nog op voorsprong gebracht, maar Francesco Pio Esposito scoorde twee keer en Davide Frattesi zorgde voor het andere Italiaanse doelpunt. Daardoor staan Italië en Frankrijk allebei op tien punten, eentje meer dan België. Zondag wacht de Rode Duivels dus een bijzonder belangrijke confrontatie met de Italianen.

Spanje haalde het met 0-2 van Tsjechië. Vooral de openingsgoal was opmerkelijk. Lukas Ambros, die bij Anderlecht speelt, maakte hands in zijn eigen strafschopgebied. De scheidsrechter kende na tussenkomst van de VAR een penalty toe, die Álex Baena benutte. Marc Pubill zorgde diep in de blessuretijd voor de tweede Spaanse treffer.

Engeland won dan weer met 2-1 van Kroatië. Morgan Rogers opende de score, waarna Luka Sučić de gelijkmaker maakte. Harry Kane bezorgde de Engelsen uiteindelijk de overwinning vanop de strafschopstip. Engeland verzekerde zich daarmee van een plaats in de kwartfinales.

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Ook zeges voor Albanië en Wit-Rusland

In de lagere divisies versloeg Albanië Finland met 2-0. Ernest Muçi en Rey Manaj zorgden voor de doelpunten. Wit-Rusland won eveneens met 0-2, op bezoek bij San Marino. Kirill Gomanov en Artem Kontsevoy troffen al vroeg raak.

Armenië en Cyprus hielden elkaar op 1-1. Iasonas Pikis opende de score voor de bezoekers, maar Artur Gharibyan maakte na de rust gelijk. Montenegro en Letland hielden het op 2-1.

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Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-2 België België
Engeland Engeland 2-1 Kroatië Kroatië
Italië Italië 3-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-2 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

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