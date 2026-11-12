Analyse Vijf prangende vragen voor Turkije - België

Vijf prangende vragen voor Turkije - België
Foto: © Photonews
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Na een eerste interlandperiode die in grote lijnen positief verliep, maar ook een reeks twijfels blootlegde, wacht Mark van Bommel deze week een nieuwe graadmeter. Kunnen de Rode Duivels zich in Turkije op weg zetten naar de kwartfinales van de Nations League?

De spitspositie zonder Romelu Lukaku

De meest voor de hand liggende vraag heeft ook het duidelijkste antwoord. Romelu Lukaku is niet fit voor de verplaatsing naar Turkije, waardoor Charles De Ketelaere normaal gezien de Belgische aanval zal leiden.

De speler van Atalanta gaf zelf al aan dat hij zich bij de Rode Duivels als een nummer 9 ziet. Dat staat los van zijn rol bij zijn club, waar hij vaker als nummer 10 wordt uitgespeeld, en van zijn beperkte doelpuntenproductie dit seizoen: één treffer.

De Ketelaere blijft als diepe spits wel een oplossing bij gebrek aan een echte afwerker. Toch lijkt Van Bommel niet meteen geneigd om Hugo Cuypers bij de aftrap voor de leeuwen te gooien. De aanvaller van Monterrey is wel de enige volwaardige alternatief in de selectie en kan dus hopen op speelminuten in Izmir.

De Ketelaere Charles
© photonews

Komt Jeremy Doku meteen opnieuw in de basis?

De terugkeer van Jeremy Doku is een van de grote gespreksthema's van deze interlandbreak. De flankaanvaller van Manchester City heeft na een teleurstellend WK 2026, zowel op als naast het veld, iets recht te zetten.

Mika Godts liet in de voorbije wedstrijden nochtans mooie dingen zien wanneer Van Bommel hem liet starten. Toch blijft Doku, puur op basis van zijn profiel en individuele klasse, een potentiële basisspeler.

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Doku Jérémy
© Photonews

Het zou dan ook niet verbazen mocht de bondscoach Doku meteen weer in zijn elf opnemen. Hij kan ook kiezen voor een opstelling waarin zowel Doku als Godts een plaats krijgen, bijvoorbeeld op de twee flanken. Voor Doku wordt het in elk geval een moment om de Belgische fans opnieuw voor zich te winnen. Zij zijn zijn weinig overtuigende prestaties in de Verenigde Staten en de heisa rond de geboorte van zijn kind nog niet vergeten.

Wie verdedigt het Belgische doel?

De eerste keuze op het veld blijft tegelijk de grootste onzekerheid: die van de doelman. Bij zijn aantreden als bondscoach zette Mark van Bommel logisch genoeg Senne Lammens tussen de palen. De keeper van Manchester United straalde in drie wedstrijden rust uit, zonder echt uit te blinken, en leek zijn fout tegen Spanje achter zich te hebben gelaten.

Vandevoordt Maarten
© photonews

In Parijs volgde vervolgens een verrassing: Maarten Vandevoordt kreeg zijn kans. De ex-Genkie had die sportief verdiend dankzij zijn sterke seizoensstart bij RB Leipzig. Zijn optreden pakte echter ongelukkig uit. Vandevoordt ging onderuit en liet zich nadien ook bij zijn club opnieuw betrappen op een fout.

Lammens zit intussen zelf in een moeilijke fase bij Manchester United, waar enkele tegendoelpunten op zijn conto kwamen. Daardoor lonkt mogelijk een derde piste. Mike Penders kreeg nog geen kans bij de nationale ploeg, maar verzamelt wel minuten bij Chelsea. Met Penders zou Van Bommel nagenoeg zijn volledige keepersgilde hebben bekeken, tenzij hij ook Jari De Busser nog wil testen.

Krijgen Theate, Keita en Sabbe eindelijk meer vertrouwen?

De vorige interlandperiode liet bij enkele Rode Duivels frustratie achter. Koni De Winter beleefde die situatie zo slecht dat hij inmiddels de deur bij de nationale ploeg achter zich dichttrok.

Theate Arthur
© photonews

Ook anderen hadden weinig reden tot tevredenheid. Matias Fernandez-Pardo, Zeno Debast, Loïs Openda en Malick Fofana zijn er deze keer om uiteenlopende redenen niet bij. Drie spelers hopen wel op een ander scenario: Arthur Theate, die in september en oktober geen minuut speelde, Mandela Keita, die pas drie minuten voor tijd inviel in de vierde wedstrijd, en Kyriani Sabbe, eveneens zonder speelminuten.

Veel zal afhangen van het wedstrijdverloop in Turkije. Van Bommel lijkt zijn verdediging intussen te hebben vastgelegd, waardoor een basisplaats voor Theate niet meteen voor de hand ligt. Keita botst op stevige concurrentie op het middenveld, al blijft de fysieke toestand van Roméo Lavia een vraagteken. Sabbe is dan weer de enige echte doublure van Timothy Castagne en lijkt vooral te kunnen rekenen op een probleem bij de rechtsback om verder dan een korte invalbeurt te raken.

Welke kansen krijgen nieuwkomers Kongolo en Cuypers?

In september haalde Van Bommel met Jari De Busser en Kyriani Sabbe al twee nieuwe gezichten bij de selectie. De Busser, doelman van AZ, bleef logischerwijs op de bank. Sabbe kwam evenmin in actie. Josué Kongolo en Hugo Cuypers mogen deze keer voorzichtig op meer hopen, al is hun uitgangspositie verschillend.

Cuypers Hugo
© Photonews

Kongolo is opgeroepen omdat Zeno Debast en Koni De Winter ontbreken. Opvallend genoeg kwamen ook zij niet in actie tijdens de eerste vier wedstrijden onder Van Bommel, net als Arthur Theate. Zij staan normaal gezien hoger in de pikorde dan de speler van Racing Genk. Alleen bij problemen voor Mechele of Ngoy lijkt een debuut voor Kongolo realistisch.

Voor Cuypers ligt het plaatje anders. Door de afwezigheid van Fernandez-Pardo, Openda en Lukaku is hij naast De Ketelaere de enige spitsoptie. Een eerste cap tegen Turkije op donderdag is daardoor een geloofwaardig vooruitzicht.

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