Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij?

Romelu Lukaku beleeft voorlopig geen droomstart bij Fenerbahçe. De Belgische recordschutter werd afgelopen zomer als toptransfer binnengehaald, maar na ruim drie maanden staat zijn teller op amper één doelpunt en twee assists. Een heupblessure houdt hem nu bovendien aan de kant, waardoor hij opnieuw een kans mist om zich te tonen in Turkije.

Bij zijn voorstelling waren de verwachtingen nochtans bijzonder hoog. Alleen bleek er meteen onenigheid over zijn fysieke paraatheid. De sportief directeur sprak over vier tot zes weken om topfit te worden, terwijl Lukaku zelf verbaasd reageerde en vond dat hij veel sneller klaar zou zijn. Uiteindelijk duurde het tot eind oktober voor hij twee keer op rij in de basis mocht starten.

Concurrentie en kritiek maken het moeilijk

"Fenerbahçe heeft hem natuurlijk gehaald voor zijn doelpunten en dat wil niet heel erg vlotten", legt Turkije-kenner Yordi Yamali uit bij Sporza. Met Vedat Muriqi heeft Lukaku bovendien stevige concurrentie. De spits zit al aan zeven doelpunten en is volgens Yamali voorlopig in het voordeel. Ook de Turkse media spaarden Big Rom niet, al waren de aanvallen lang niet altijd even objectief.

Lukaku voelde zich zelf ook niet correct behandeld bij zijn aankomst. "In het begin van het seizoen hebben ze te veel naar het verleden gekeken", vertelde hij eerder. De trainerswissel moet beterschap brengen: Emre Belözoglu nam twee weken geleden over en hanteert een aanvallendere filosofie. Dat zou de Belgische spits beter moeten liggen, al moet hij eerst opnieuw fit worden.

Anderlecht mag voorzichtig beginnen dromen

Voorlopig is het dus afwachten of Lukaku zijn Turkse avontuur nog kan ombuigen. Zijn contract loopt slechts één seizoen, met een optie op een verlenging. Als de doelpunten uitblijven, is een langer verblijf allerminst vanzelfsprekend. Bij Anderlecht zullen ze die situatie ongetwijfeld met belangstelling volgen. Een terugkeer naar het oude nest blijft voor heel wat supporters een droomscenario.

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Yamali hoopt echter dat Lukaku eerst nog zijn kwaliteiten kan tonen in Turkije. "Ik hoop eerst dat Lukaku nog iets toont in Turkije", klinkt het. De spits zou volgens hem stilaan beter worden, maar uiteindelijk moeten de goals volgen. Pas dan zal duidelijk worden of Fenerbahçe een geslaagde tussenstop wordt of Anderlecht sneller dan verwacht opnieuw in beeld komt.