Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht

Club Brugge raakte op zondag niet verder dan een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen RSC Anderlecht. Daardoor verloor blauw-zwart twee dure punten in de strijd om de titel. Of gaan ze die punten alsnog kunnen recupereren? Ze willen bij Brugge alvast een onderzoek naar de zaak. Bart Verhaeghe heeft nu van zich afgebeten over de situatie.

Club Brugge raakte op zondag niet verder dan een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen RSC Anderlecht. Daardoor verloor blauw-zwart twee dure punten in de strijd om de titel. Of gaan ze die punten alsnog kunnen recupereren? Ze willen bij Brugge alvast een onderzoek naar de zaak.

Vlak voor de start van de wedstrijd maakten ze bij RSC Anderlecht nog een wijziging aan het wedstrijdblad. En daardoor waren er plots geen zes Belgen meer te vinden op dat wedstrijdblad, waardoor er dus een administratieve fout werd gemaakt.

Club Brugge legt uit waarom het actie onderneemt

Een Belg te weinig dus op het blad, waarna Club Brugge besloot om de zaak aanhangig te maken bij de Belgische voetbalbond. "Ook als we de wedstrijd hadden gewonnen, hadden we stappen ondernomen", klinkt het bij de bestuurstop van Club Brugge volgens Het Laatste Nieuws.

Als het Anderlecht zou toestaan om weg te komen met het fout ingevulde wedstrijdblad, zou dat een precedent kunnen scheppen voor andere ploegen om ook 'foutjes' te maken. En dat willen ze koste wat het koste vermijden.

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"Terwijl we net een correcte en professionele voetbalwereld willen. Daar is er plaats voor iedereen — op voorwaarde dat er professioneel gewerkt wordt. Zo komen we tot een beter Belgisch voetbal", aldus Club Brugge zeer duidelijk.