Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

AC Milan blijft nadrukkelijk werk maken van Nicolò Tresoldi. De Italiaanse topclub ziet in de spits van Club Brugge een belangrijke versterking voor de aanval en zou liefst al tijdens de wintermercato willen toeslaan. Maar de Bruggelingen hebben een bijzonder stevig prijskaartje aan hun goudhaantje gehangen.

Volgens La Gazzetta dello Sport moet Milan rekening houden met een vraagprijs van ongeveer 60 miljoen euro. Tresoldi ligt nog tot medio 2029 onder contract bij Club Brugge en de Belgische kampioen heeft geen financiële noodzaak om zijn spits halverwege het seizoen te laten vertrekken.

Recordtransfer lonkt voor Club Brugge

Met die vraagprijs zou Tresoldi de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis worden. Het bedrag ligt een flink stuk hoger dan de ongeveer 40 miljoen euro die Club afgelopen zomer voor Christos Tzolis ontving van Arsenal. De Bruggelingen weten dan ook dat ze bijzonder sterk staan in de onderhandelingen.

Daar is ook een sportieve reden voor. Tresoldi is dit seizoen bijzonder productief en zit aan veertien doelpunten in zeventien officiële wedstrijden: acht in de competitie, vijf in de Champions League en één in de Supercup. Als hij dat tempo aanhoudt, kan zijn marktwaarde de komende maanden alleen maar verder stijgen.

Concurrentie uit heel Europa

Milan is bovendien niet de enige Europese topclub die de ontwikkeling van de Duitse jeugdinternational volgt. Ook Bayern München en verschillende Engelse topclubs zouden hem op hun radar hebben staan. De Italiaanse club zal dus niet te lang willen wachten als ze de concurrentie voor wil blijven.

Lees ook... Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'
Tresoldi zelf heeft nooit een geheim gemaakt van zijn liefde voor AC Milan, de club waarvan hij al sinds zijn jeugd supporter is. Een overstap naar San Siro spreekt hem dan ook aan. Wel zou hij garanties willen dat hij een belangrijke rol krijgt en niet louter als alternatief voor Gonçalo Ramos wordt gehaald. Club Brugge heeft ondertussen alle troeven in handen: wie de spits wil weghalen uit Jan Breydel, zal bijzonder diep in de buidel moeten tasten.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AC Milan
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

09:20
3
Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht"

Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht"

13:00
1
Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

14:25
Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid

Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid

14:00
2
Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

14:20
PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan

PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan

13:20
1
Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij?

Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij?

12:40
4
Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

12:00
1
Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel

Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel

12:00
Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"

Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"

12:20
Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België

Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België

07:40
5
Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden

Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden

11:16
1
Dit heeft ex-medewerker van Anderlecht te zeggen na 'Belgengate'

Dit heeft ex-medewerker van Anderlecht te zeggen na 'Belgengate'

09:00
3
Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach

Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach

11:41
Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht

Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht

08:20
49
LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

11:00
Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

10:20
5
Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

10:40
LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

10:10
Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia

Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia

09:40
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

10:00
9
Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

08:00
Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

08:40
Live. Transfernieuws 12/11: ooit op radar Wilmots, nu in Franse vierde klasse

Live. Transfernieuws 12/11: ooit op radar Wilmots, nu in Franse vierde klasse

07:30
Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel

Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel

07:20
Club Brugge ziet het héél graag gebeuren: La Gazzetta dello Sport opent biedoorlog (op de voorpagina)

Club Brugge ziet het héél graag gebeuren: La Gazzetta dello Sport opent biedoorlog (op de voorpagina)

11/11
2
Vijf prangende vragen voor Turkije - België Analyse

Vijf prangende vragen voor Turkije - België

07:00
1
Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

22:00
27
Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen

Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen

22:40
4
Vier clubs uit de Jupiler Pro League zoeken een nieuwe coach: deze trainers zijn beschikbaar

Vier clubs uit de Jupiler Pro League zoeken een nieuwe coach: deze trainers zijn beschikbaar

22:20
1
Dit is wat Mark van Bommel absoluut wil tegen Turkije

Dit is wat Mark van Bommel absoluut wil tegen Turkije

23:00
Stijn Stijnen reageert op hardnekkig imago: "Ik uit mijn emoties, maar ben niet agressief"

Stijn Stijnen reageert op hardnekkig imago: "Ik uit mijn emoties, maar ben niet agressief"

19:40
5
Na de felle kritiek: Einde avontuur in Champions League voor OH Leuven?

Na de felle kritiek: Einde avontuur in Champions League voor OH Leuven?

21:20
Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor"

Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor"

21:40
4
Live. Transfernieuws 11/11: Nieuwe over Amuzu, Onana en Lommel-huurling

Live. Transfernieuws 11/11: Nieuwe over Amuzu, Onana en Lommel-huurling

21:30
"Schijnheilig wereldje": Problemen bij West-Vlaamse club - voorzitter stopt, coach en T2 ontslagen

"Schijnheilig wereldje": Problemen bij West-Vlaamse club - voorzitter stopt, coach en T2 ontslagen

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Divano Divano over Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn Geert66 Geert66 over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België JaKu JaKu over Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid Don Bozhinov Don Bozhinov over Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden Alex Del Piero Alex Del Piero over PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan Goro Goro over Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi Arthur Shelby Arthur Shelby over Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht" Borak Borak over Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij? Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved