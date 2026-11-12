Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi

AC Milan blijft nadrukkelijk werk maken van Nicolò Tresoldi. De Italiaanse topclub ziet in de spits van Club Brugge een belangrijke versterking voor de aanval en zou liefst al tijdens de wintermercato willen toeslaan. Maar de Bruggelingen hebben een bijzonder stevig prijskaartje aan hun goudhaantje gehangen.

Volgens La Gazzetta dello Sport moet Milan rekening houden met een vraagprijs van ongeveer 60 miljoen euro. Tresoldi ligt nog tot medio 2029 onder contract bij Club Brugge en de Belgische kampioen heeft geen financiële noodzaak om zijn spits halverwege het seizoen te laten vertrekken.

Recordtransfer lonkt voor Club Brugge

Met die vraagprijs zou Tresoldi de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis worden. Het bedrag ligt een flink stuk hoger dan de ongeveer 40 miljoen euro die Club afgelopen zomer voor Christos Tzolis ontving van Arsenal. De Bruggelingen weten dan ook dat ze bijzonder sterk staan in de onderhandelingen.

Daar is ook een sportieve reden voor. Tresoldi is dit seizoen bijzonder productief en zit aan veertien doelpunten in zeventien officiële wedstrijden: acht in de competitie, vijf in de Champions League en één in de Supercup. Als hij dat tempo aanhoudt, kan zijn marktwaarde de komende maanden alleen maar verder stijgen.

Concurrentie uit heel Europa

Milan is bovendien niet de enige Europese topclub die de ontwikkeling van de Duitse jeugdinternational volgt. Ook Bayern München en verschillende Engelse topclubs zouden hem op hun radar hebben staan. De Italiaanse club zal dus niet te lang willen wachten als ze de concurrentie voor wil blijven.

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Tresoldi zelf heeft nooit een geheim gemaakt van zijn liefde voor AC Milan, de club waarvan hij al sinds zijn jeugd supporter is. Een overstap naar San Siro spreekt hem dan ook aan. Wel zou hij garanties willen dat hij een belangrijke rol krijgt en niet louter als alternatief voor Gonçalo Ramos wordt gehaald. Club Brugge heeft ondertussen alle troeven in handen: wie de spits wil weghalen uit Jan Breydel, zal bijzonder diep in de buidel moeten tasten.