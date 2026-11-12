Bob Peeters geeft pijnlijke reden voor ontslag van SK Beveren-trainer: "Dat was niet wie we wilden zijn"

SK Beveren heeft beslist om de samenwerking met trainer Tim Bakens stop te zetten, maar dat gebeurde niet zomaar vanwege tegenvallende resultaten. Sportief manager Bob Peeters heeft tekst en uitleg gegeven bij de beslissing en daarbij een opvallende reden naar voren geschoven. De club vond dat ze steeds verder afweek van haar eigen voetbalidentiteit.

Bakens werd afgelopen zomer aangesteld om voort te bouwen op het succes van vorig seizoen, waarin SK Beveren ongeslagen kampioen werd. De start onder de Nederlander was bovendien uitstekend, met overwinningen tegen Anderlecht, OH Leuven en STVV. Toch groeide er gaandeweg onvrede over de sportieve evolutie.

Niet de resultaten, maar de voetbalidentiteit gaf de doorslag

Peeters benadrukt dat Beveren als promovendus uiteraard wist dat het op een hoger niveau tegen sterkere tegenstanders zou botsen. Dat mocht volgens de sportief manager echter geen reden zijn om de eigen principes overboord te gooien. "Naarmate het seizoen vorderde, zagen we ons steeds verder afdrijven van de basisprincipes die onze voetbalidentiteit vormen", legt hij uit.

Daarbij gaat het om durf, lef, intensiteit en de wil om vooruit te voetballen. Net die elementen lagen volgens Peeters niet alleen aan de basis van het sportieve succes, maar versterkten ook opnieuw de band tussen de club en haar supporters. De clubleiding vond dat die herkenbare speelstijl steeds meer verloren ging.

Ook management neemt verantwoordelijkheid

De sportief manager maakt daarbij duidelijk dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij Bakens lag. "Laat ik daarbij ook heel duidelijk zijn: dat is een collectieve verantwoordelijkheid, van de staf, van de spelers én van het management", klinkt het. Na een grondige analyse en gesprekken binnen de club werd uiteindelijk beslist dat een nieuwe impuls noodzakelijk was.

Peeters benadrukt dat het ontslag niet voortvloeit uit één specifieke wedstrijd of een slecht resultaat. Het gaat om een bredere evaluatie van de sportieve ontwikkeling en de vaststelling dat Beveren zijn fundamenten moet bewaken, ook wanneer het moeilijker gaat. De club wil dus niet alleen resultaten boeken op het hoogste niveau, maar vooral herkenbaar blijven voetballen.





Tot slot toont Peeters zich dankbaar voor de inzet van Bakens en zijn assistent Dennis. "Dat neemt niet weg dat dit op persoonlijk vlak geen gemakkelijke beslissing is. Tim en Dennis hebben zich met inzet en overtuiging voor onze club geëngageerd. Daarvoor verdienen ze onze oprechte dank en waardering."