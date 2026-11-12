Charles De Ketelaere haalt loftrompet boven voor Rode Duivel en maakt meteen één ding duidelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Charles De Ketelaere haalt loftrompet boven voor Rode Duivel en maakt meteen één ding duidelijk
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Charles De Ketelaere trof raak tegen Turkije in de Nations League en zag hoe de Rode Duivels zich herpakten. Na afloop had hij ook lovende woorden voor Senne Lammens, die in de slotfase een belangrijke rol speelde.

Charles De Ketelaere drukte zijn stempel op de 1-2-zege van België tegen Turkije. De aanvallende middenvelder van Atalanta vond de weg naar doel en hielp de Rode Duivels zo aan drie bijzonder waardevolle punten. Na een moeilijke openingsfase zag hij zijn ploeg wel steeds beter in de wedstrijd komen.

Rode Duivels hadden het aanvankelijk lastig met Turkije

Turkije begon met veel energie aan de partij en bracht België vroeg in de problemen. De thuisploeg kwam ook op voorsprong, maar de Rode Duivels vonden nadien stilaan meer rust aan de bal en keerden de wedstrijd nog voor de rust om.

"Ze maakten een mooi doelpunt en kregen duidelijk een boost door de nieuwe coach. Er zat veel intensiteit in hun spel. Ze wilden de bal en daardoor was het voor ons moeilijk om rustig te blijven. Eens we scoorden, hebben we een goede wedstrijd gespeeld", vertelde De Ketelaere bij RTL.

De Ketelaere werd uitgespeeld als valse negen, een rol waarin hij geregeld kan uitzakken om aan het spel deel te nemen, maar tegelijk in de zestien kan opduiken. Die aanpak leverde hem ook een doelpunt op. "Ik scoor en ik geef in andere wedstrijden ook assists. Ik ben blij dat ik de ploeg aan de zege kan helpen. Dat geeft een mooi gevoel", aldus de aanvallende middenvelder.

Lammens houdt België overeind in de slotfase

Na de pauze werd het minder comfortabel voor België. Turkije voerde de druk op in een poging om alsnog langszij te komen, waardoor Senne Lammens meermaals aan de bak moest. De Belgische doelman pakte uit met een erg belangrijke redding in de slotminuten en hield ook in de extra tijd nog een Turkse poging uit zijn doel.

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De Ketelaere was dan ook duidelijk onder de indruk van zijn ploegmaat. "Ik weet dat hij een topkeeper is, dat hebben we ook in de andere wedstrijden al gezien. Zijn redding op het einde was vandaag heel belangrijk", benadrukte hij.

Italië wordt een sleutelduel

Dankzij de drie punten in Turkije blijft België volop in de running voor de kwartfinales van de Nations League. Met negen punten op vijftien behouden de Rode Duivels hun kansen, al moet er in het volgende duel tegen Italië opnieuw resultaat volgen.

De Ketelaere kijkt alvast vooruit naar die thuismatch, die hij als een finale beschouwt. "We willen ons plaatsen voor de kwartfinales, dus moeten we thuis winnen", besloot hij.

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Engeland Engeland 2-1 Kroatië Kroatië
Italië Italië 3-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-2 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
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