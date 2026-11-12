Club Brugge krijgt slecht nieuws vanuit Duitsland: blessure Tresoldi en intussen hebben we meer info

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge krijgt slecht nieuws vanuit Duitsland: blessure Tresoldi en intussen hebben we meer info
Foto: © photonews
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Slecht nieuws voor Club Brugge tijdens de interlandbreak. Nicolò Tresoldi heeft een blessure opgelopen op training bij de Duitse beloften en moet daardoor afhaken voor de oefeninterland tegen België. Net die wedstrijd had voor de spits een bijzonder tintje kunnen krijgen.

Johan Walckiers

De spits botste tijdens de laatste training voor de oefenwedstrijd tegen België op ploegmaat Hendry Blank en moet daardoor afhaken.

De 22-jarige aanvaller mist niet alleen de confrontatie met de Jonge Duivels in Essen, maar ook de volgende oefenwedstrijd tegen Kroatië. Eerder was al bekendgeraakt dat hij de Duitse selectie vroegtijdig zou verlaten.

Bij Club Brugge hopen ze dat Tresoldi snel herstelt. Op 21 november wacht de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen, vier dagen later volgt de Champions League-topper tegen Liverpool. De precieze gevolgen voor zijn inzetbaarheid zijn voorlopig nog niet duidelijk.

Slecht nieuws voor Club Brugge tijdens de interlandbreak. Nicolò Tresoldi heeft een blessure opgelopen op training bij de Duitse beloften en moet daardoor afhaken voor de oefeninterland tegen België. Net die wedstrijd had voor de spits een bijzonder tintje kunnen krijgen.

Tresoldi zou vrijdagavond normaal tegenover enkele ploegmaats van Club Brugge staan. Jorne Spileers en Romeo Vermant maken immers deel uit van de Belgische selectie. De Duitse voetbalbond bevestigde dat Tresoldi de selectie vroeger verlaat en niet in actie zal komen in Essen.

Onzekerheid over ernst van blessure

Over de precieze aard en ernst van de blessure werd voorlopig niets bekendgemaakt. Bij Club Brugge zullen ze de komende dagen dus vooral afwachten hoe Tresoldi herstelt. De eerstvolgende wedstrijd van blauw-zwart staat pas op 21 november op het programma, op bezoek bij KV Mechelen.

Dat geeft de spits nog even tijd om opnieuw fit te raken, maar de timing is niet ideaal. Vier dagen na de verplaatsing naar Mechelen wacht immers een absolute topaffiche in de Champions League. Dan ontvangt Club Brugge het Engelse Liverpool op Jan Breydel.

Ook AC Milan volgt de spits nadrukkelijk

Tresoldi stond de voorbije dagen sowieso al in de belangstelling. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport pakte woensdag uit met een uitgebreid artikel over de jonge aanvaller en meldde dat AC Milan nadrukkelijk geïnteresseerd is. De spits heeft met zijn prestaties bij Club Brugge ook buiten België de aandacht getrokken.

Lees ook... Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi

Een onmiddellijk vertrek lijkt evenwel niet aan de orde. Club Brugge wil zijn aanvaller voorlopig aan boord houden. Eerst moet Tresoldi echter weer volledig fit raken. Bij blauw-zwart hopen ze vooral dat de blessure geen grotere gevolgen heeft dan een gemiste interland.

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