Club Brugge krijgt slecht nieuws vanuit Duitsland: blessure Tresoldi en intussen hebben we meer info

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Slecht nieuws voor Club Brugge tijdens de interlandbreak. Nicolò Tresoldi heeft een blessure opgelopen op training bij de Duitse beloften en moet daardoor afhaken voor de oefeninterland tegen België. Net die wedstrijd had voor de spits een bijzonder tintje kunnen krijgen.