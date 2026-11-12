"Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef

Tien jaar geleden beleefde een Belgische international een avond die niemand had zien aankomen. Op 39-jarige leeftijd schreef hij geschiedenis en vestigde hij een record dat vandaag nog altijd overeind staat. Zelf had hij er nauwelijks rekening mee gehouden.

"Is dat echt al zo lang geleden?", reageert hij wanneer hij terugblikt op die bijzondere oproep. Hij was onderweg vanuit Duitsland toen zijn telefoon plots rinkelde. Of hij de volgende dag nog eens voor de Rode Duivels wilde spelen? Een blessure had onverwacht een plaats vrijgemaakt.

Hij twijfelde geen seconde. Na een haastige tussenstop om zijn voetbalschoenen op te halen, kwam hij pas na middernacht aan in het spelershotel. Roberto Martinez stond hem nog op te wachten. "De volgende dag zagen de spelers mij bij het ontbijt en die waren verbaasd om mij daar ineens te zien", vertelt hij in HLN.

Een record dat al tien jaar standhoudt

Zijn invalbeurt tegen Estland werd historisch. Met 39 jaar, 11 maanden en 2 dagen werd hij de oudste Rode Duivel ooit. "Ik was me er wel van bewust dat ik, als ik zou spelen, de oudste ooit zou worden. Maar op dat moment denk je daar niet echt bij na." Het bleek meteen ook zijn laatste van 94 interlands.

Over de nieuwe generatie was hij bijzonder lovend. Vooral Kevin De Bruyne maakte indruk. "Ik moest tijdens een wedstrijdvorm op hem verdedigen en ik zag wel af. Die jongen had toen al alles: vista, spelverdeling en dat zowel met links als met rechts. Ik dacht meteen: 'Dees is niet normaal.'"

Meer dan alleen voetbal

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Ook het WK van 2002 blijft een bijzondere herinnering. Niet alleen door de prestaties op het veld, maar vooral door de Japanse supporters die hem tijdens zijn carrière bleven volgen. "Helemaal vanuit Japan vlogen ze naar onder meer Eindhoven en Neurenberg om mij aan het werk te zien. Mijn respect voor die mensen is immens."