Druk op Rode Duivels: "Niets minder dan een afgang anders"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Druk op Rode Duivels: "Niets minder dan een afgang anders"
Foto: © photonews

De Rode Duivels beginnen aan een beslissende interlandperiode in de Nations League. België moet nog voorbij Italië raken om zich bij de eerste twee van de groep te scharen. Volgens Philippe Albert zou het missen van dat doel een pijnlijke nederlaag zijn.

De Rode Duivels staan donderdag om 18 uur tegenover Turkije en beginnen die wedstrijd als nummer drie in hun Nations League-groep. België verzamelde zes punten, één minder dan Italië en vier minder dan Frankrijk. Turkije bengelt met nul punten helemaal onderaan.

De opdracht voor de ploeg is duidelijk: Italië voorbijsteken en zo een plaats in de top twee veroveren. De Italianen nemen het nog op tegen Frankrijk, terwijl België zondagavond zelf Italië ontvangt. Die rechtstreekse confrontatie kan de groep helemaal op zijn kop zetten.

Albert verwacht reactie van België

Philippe Albert vindt dat België zich geen misstap kan veroorloven. “België begint aan de laatste rechte lijn van zijn zes wedstrijden vanuit de meest oncomfortabele positie: die van barrageploeg. Laat ons duidelijk zijn: als het niet in de top twee eindigt, is dat niets minder dan een afgang”, vertelde de voormalige Rode Duivel aan Sudinfo.

Volgens Albert ligt kwalificatie nochtans binnen bereik. “Italië zit nog lang niet aan het einde van zijn heropbouw en Turkije is helemaal het noorden kwijt na de recente wissel van bondscoach. Er is dus meer dan genoeg ruimte om achter Frankrijk te eindigen.”

Italiaans punt in Parijs weegt door

Albert ziet vooral één element dat de situatie voor België lastiger maakt. “Het grote probleem is dat puntje dat de Squadra in Parijs pakte. Je zou kunnen zeggen dat de Duivels hun moeilijkste wedstrijden, die twee duels tegen Frankrijk, al achter de rug hebben. Maar de kalender is zo opgesteld dat Italië kan profiteren van de aanpassingen van Mancini.”

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“Het zou er op het einde in Milaan kunnen uitkomen tegen een Franse ploeg die mogelijk minder scherp is. Of toch in een situatie waarin Zidane geneigd kan zijn om veel te roteren”, aldus Albert.

De ex-international wil vooral vermijden dat de Rode Duivels zondag in het Koning Boudewijnstadion met de rug tegen de muur staan. België moet volgens hem voorkomen dat winst tegen Italië dan de enige optie wordt.

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