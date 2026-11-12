Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

Gisteren schreven we al dat Sven Vandenbroeck de belangrijkste kandidaat was om Edward Still op te volgen bij RAAL La Louvière. Intussen lijkt zijn aanstelling steeds dichterbij te komen. De voormalige trainer van Zulte Waregem zou de verschillende voorwaarden van de Henegouwse club hebben aanvaard. Officieel nieuws wordt vandaag nog verwacht.

De zoektocht van RAAL kende de voorbije dagen behoorlijk wat wendingen. Yves Vanderhaeghe en Karel Geraerts bedankten voor het aanbod, waardoor Vandenbroeck steeds nadrukkelijker naar voren schoof. Ook de komst van Jacky Mathijssen als technisch directeur speelt mogelijk een rol in het dossier. Hij moet de sportieve lijnen uitzetten en de nieuwe hoofdtrainer aanstellen.

Hereniging met Jacky Mathijssen

Vandenbroeck is sinds maart zonder club, nadat hij bij Zulte Waregem werd ontslagen na een reeks van vier opeenvolgende nederlagen. Dat gebeurde ondanks zijn eerdere verdienste: hij had Essevee naar de titel in de Challenger Pro League en de promotie naar de Jupiler Pro League geleid.

Bij RAAL zou hij opnieuw kunnen samenwerken met Mathijssen. Vandenbroeck was eerder al assistent van de Limburger bij onder meer OH Leuven en het Griekse Fostiras. Die vertrouwdheid kan de samenwerking een vliegende start geven.

Zware opdracht bij de Wolven

De uitdaging is niet min. La Louvière staat voorlaatste in de Jupiler Pro League en verzamelde na elf speeldagen amper zeven punten. Na het ontslag van Still is er dringend nood aan een nieuwe impuls om de degradatiezorgen weg te werken.



Voor Vandenbroeck zou het een terugkeer naar het hoogste niveau betekenen. Hij krijgt bij de Wolven de opdracht om de ploeg opnieuw op de rails te krijgen en het behoud veilig te stellen. De officiële bevestiging van zijn aanstelling wordt nu afgewacht.