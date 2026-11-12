Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"
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Romelu Lukaku is er ook in Turkije niet bij voor de Rode Duivels. En dus is de vraag stilaan of en wanneer we nog van hem gaan horen. Wordt hij ooit nog de onbetwiste titularis bij de Rode Duivels die hij lange tijd was? Niemand lijkt nog zeker van de zaak.

Ook Peter Vandenbempt werd bij Sporza de vraag gesteld of hij denkt dat Romelu Lukaku ooit nog de onbetwiste titularis van de Rode Duivels zal worden. En de man van de radio had op het vliegtuig richting Izmir toch wel zijn bedenkingen.

Peter Vandenbempt vreest stilaan voor Romelu Lukaku

"Helemaal zeker ben ik er niet van. Hij heeft er zeker nog altijd de kwaliteiten voor, zou ik zeggen. Kijk naar de match tegen Frankrijk in Parijs hoe belangrijk hij nog kan zijn als hij helemaal in orde is", opende Vandenbempt zijn analyse.

"Maar het zal vooral van de fitheid en vorm van Romelu Lukaku afhangen. En ook van de prestaties van zijn concurrenten, zoals Charles De Ketelaere en Matias Fernandez-Pardo", klinkt het bij de analist. Al hoopt hij - net als heel België? - van wel.

Peter Vandenbempt pleit voor Diego Moreira bij de Rode Duivels

"Tuurlijk hoop ik van wel. Voor de beste Romelu Lukaku hebben we nog altijd geen waardige vervanger, niet als kapstok en al helemaal niet als doelpuntenmaker." Nochtans zijn er nog wel wat opties in de spits, maar hier en daar worden er vergeten.

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Op naar de toekomst dan? Wie wil Vandenbempt in deze twee wedstrijden meer zien spelen? "Er is één speler die ik meer aan het werk wil zien: Diego Moreira. Dat lijkt mij de man-in-vorm met veel kwaliteiten." Donderdagavond weten we wat Mark van Bommel over de zaak denkt.

 

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