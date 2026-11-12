Ex-Anderlecht en -Club Brugge-coach lyrisch over Belgisch talent: "Dit had ik niet verwacht"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Ex-Anderlecht en -Club Brugge-coach lyrisch over Belgisch talent: "Dit had ik niet verwacht"
Foto: © photonews
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In België is Nolhan Courtens voorlopig nog een vrij onbekende naam, maar in Nederland timmert de negentienjarige middenvelder stevig aan de weg. Bij SC Heerenveen is hij dit seizoen helemaal doorgebroken en ook tegen Feyenoord liet hij opnieuw zien waarom hij steeds meer vertrouwen krijgt.

Courtens zit aan zijn tweede seizoen bij de Friese club, maar heeft inmiddels een basisplaats veroverd. Afgelopen zondag was hij opnieuw van de partij in de spectaculaire 5-3-overwinning tegen Feyenoord. Zijn ontwikkeling ontgaat ook trainer Robin Veldman niet.

Van verrassende kans naar vaste waarde

Veldman geeft toe dat hij niet had verwacht dat Courtens op dit moment al zo'n belangrijke rol zou spelen. "Ik had hem wel voor meer speelminuten staan, maar een basisplaats in dit stadium had ik ook nog niet direct voorzien", klinkt het.

Blessures bij andere spelers openden de deur voor de jonge Belg, maar die greep zijn kans met beide handen. In zijn eerste twee wedstrijden werd hij meteen verkozen tot Man van de Wedstrijd. Ook in de laatste duels maakte hij opnieuw indruk.

Veldman ziet nog veel groeimarge

"Het is wel iemand die me iedere week weer verrast", is de Nederlandse ex-coach van zowel Anderlecht als Club Brugge NXT lovend. Courtens is volgens hem zowel aanvallend als verdedigend van waarde. "Zeker gezien zijn leeftijd is dat natuurlijk heel erg mooi om te zien. Het is aan hem om dat nu verder door te trekken."


De trainer wil de verwachtingen wel temperen en heeft een hekel aan het etiket 'groot talent'. Hij gelooft dat Courtens via Heerenveen nog een volgende stap kan zetten, maar vindt dat de negentienjarige voorlopig op zijn plaats zit. In Friesland hebben ze alvast een Belgische ontdekking in huis.

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Nolhan courtens

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