Ex-medewerker van Anderlecht haalt uit na 'Belgengate'

De klacht van Club Brugge tegen Anderlecht, wegens een ontbrekende in België opgeleide speler op het wedstrijdblad, blijft stof doen opwaaien. Bert Van der Auwera, jarenlang actief bij paars-wit, begrijpt weinig van de argumentatie waarmee zijn ex-club de fout probeert te relativeren.

De discussie over het wedstrijdblad van Anderlecht in de topper tegen Club Brugge krijgt een nieuw hoofdstuk. Bert Van der Auwera, die vijftien jaar voor de Brusselse club werkte en er onder meer adviseur was, heeft zich via sociale media uitgesproken over de zaak.

Club Brugge trok naar de Disciplinaire Raad omdat Anderlecht op zijn wedstrijdblad niet het vereiste aantal spelers had opgenomen die in België zijn opgeleid, of daarmee gelijkgesteld worden. Van der Auwera wil uit respect voor zijn voormalige werkgever niet ingaan op de precieze verantwoordelijkheden achter die fout. De verdediging van paars-wit ligt hem wel zwaar op de maag.

“Je weet niet wat er had kunnen gebeuren”

Anderlecht voerde onder meer aan dat de administratieve fout geen invloed heeft gehad op het uiteindelijke resultaat van de wedstrijd. Volgens Van der Auwera is dat geen houdbare redenering. “Dat is uiteraard pure onzin. Een andere speler op de bank had tot andere keuzes van de trainer kunnen leiden, tot een tactische wijziging of tot een ander stressgevoel bij bepaalde spelers.

"Of misschien ook niet. Dat weet je gewoon niet”, stelt hij. Volgens de voormalige adviseur komt zo’n argument neer op gissen. “Dat soort nattevingerwerk is net waar de bond en iedereen die het voetbal professioneler wil maken tegen moet optreden. Hoe? Door de reglementen toe te passen.”

Geen ruimte voor giswerk

Van der Auwera maakt een scherp onderscheid tussen sportieve interpretatie en administratieve regels. “Administratie, tabellen en optelsommen kennen zelden een grijze zone. Vind je die wel? Dan moet je aantonen dat de teksten niet coherent zijn. Maar je kan niet zeggen dat een overtreding zonder aantoonbaar negatief gevolg daarom genegeerd moet worden. Zeker niet wanneer je dat vermeende gebrek aan gevolgen niet kunt staven.”



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Zijn conclusie is duidelijk: wie uitzonderingen begint te maken op basis van mogelijke gevolgen, opent volgens hem de deur naar willekeur. “Nattevingerwerk leidt tot grijze zones in de toepassing, tot ad-hocbeleid en uiteindelijk mogelijk zelfs tot competitievervalsing. Regels moeten worden toegepast, voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid.”

“Dura lex, sed lex”

De ex-medewerker van Anderlecht sluit af met een bekende Latijnse spreuk. Heel wat traditionele voetbalclubs gebruiken graag Latijnse leuzen om hun waarden en identiteit te onderstrepen. Van der Auwera heeft er nog eentje in gedachten, zowel voor de Premier League als de Jupiler Pro League: “Dura lex, sed lex” — de wet is hard, maar het is de wet.