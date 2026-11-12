Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels
Foto: © photonews

Turkije wil na een woelige periode reageren tegen de Rode Duivels. Bondscoach Sergen Yalçin rekent daarvoor onder meer op Enes Ünal, de voormalige Genk-spits die opnieuw zijn plaats krijgt bij de nationale ploeg.

Turkije begint met veel druk aan de wedstrijd tegen België. Na een teleurstellend WK en vier nederlagen in evenveel wedstrijden bij de start van de Nations League-campagne moet de nieuwe bondscoach Sergen Yalçin de ploeg opnieuw op de rails zetten.

Niet iedereen fit bij Turkije

Yalçin kan tegen de Rode Duivels niet over een volledig fitte selectie beschikken. "Drie of vier spelers komen terug uit blessure en we zullen hen op bepaalde momenten in de wedstrijd inzetten", verklaarde hij op zijn persconferentie. Dat meldt RTBF.

Onder meer Juventus-rechtsachter Zeki Celik is onzeker. De kans dat hij daags nadien aan de aftrap verschijnt, schat zijn bondscoach bijzonder laag in. Over zijn centrumaanvaller was Yalçin wel duidelijk. "Enes Ünal is goed bij ons, hij zal morgen starten", klonk het. De 29-jarige spits van Getafe is geen onbekende naam voor wie de Belgische competitie aandachtig volgt.

Ünal krijgt vertrouwen in de spits

Ünal zette namelijk een van zijn eerste stappen in het profvoetbal bij KRC Genk. Manchester City betaalde vier miljoen euro aan Bursaspor voor de toen 18-jarige Turk en stuurde hem snel op uitleenbasis naar Limburg.

Bij Genk kon hij onder Peter Maes geen vaste basisplaats afdwingen. De aanvaller bleef steken op twee doelpunten. Zijn daaropvolgende uitleenbeurten in de Eredivisie draaiden wel beter uit, waardoor Villarreal in 2017 veertien miljoen euro voor hem neerlegde.

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Bournemouth betaalde in 2024 zelfs nog drie miljoen euro meer. Toch kwam Ünal de voorbije twee jaar niet meer in actie voor Turkije, onder meer door een zware kruisbandblessure. Tegen België krijgt de ex-Genkie nu de kans om zijn terugkeer in de basis kracht bij te zetten.

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