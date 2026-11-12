Het houdt niet op: speler schreeuwt het uit van de pijn en Standard vreest zware blessure

Standard zag Tobias Mohr geblesseerd uitvallen in de oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. De Duitser kreeg last aan de enkel en volgens coach Vincent Euvrard bestaat de vrees voor een ligamentenblessure.

Standard kon een nieuwe tegenvaller in de ziekenboeg missen als kiespijn. De Rouches kampen al met meerdere afwezigen en zagen donderdag ook Tobias Mohr uitvallen tijdens de oefenmatch tegen Borussia Mönchengladbach. De Duitse flankspeler moest na een halfuur naar de kant.

Bij het neerkomen draaide Mohr zijn linker­enkel om. Volgens La Dernière Heure verkeerde hij meteen in zware pijn en verliet hij het veld al roepend. Salieu Drammeh kwam hem in de 30e minuut vervangen.

Euvrard vreest ligamentenschade

Na afloop klonk Vincent Euvrard dan ook bezorgd. "Ik hoop dat het niet te ernstig is, maar het zouden de ligamenten kunnen zijn. We zullen de komende dagen zien", verklaarde de Standard-trainer.

Verder onderzoek moet uitwijzen hoe zwaar de blessure van Mohr precies is en hoe lang hij mogelijk buiten strijd zal zijn. Voor Euvrard komt het probleem op een bijzonder ongelegen moment, met een al goed gevulde ziekenboeg.

Marlon Fossey is tot het einde van het seizoen out, terwijl ook verschillende andere spelers momenteel niet inzetbaar zijn. Tegen Mönchengladbach moest Euvrard daardoor beroep doen op heel wat jonge spelers.





Standard verliest van Mönchengladbach

Standard verloor de oefenwedstrijd met 1-0. Florian Neuhaus maakte in de 32e minuut het enige doelpunt van de partij en bezorgde Borussia Mönchengladbach de zege.