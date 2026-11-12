Italië doet wat België niet kan: bleek Frankrijk gaat onderuit

Italië heeft Frankrijk met 3-1 verslagen en zet de Rode Duivels onder druk. België moet zondag winnen om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League.

De Rode Duivels hebben zondag geen ruimte meer voor een misstap. Na de 1-2-zege in Turkije moet België in het Koning Boudewijnstadion ook Italië kloppen om de kwartfinales van de Nations League te bereiken. Dat wordt geen eenvoudige opdracht, want de Squadra Azzurra stuurde Frankrijk zaterdag met 3-1 naar huis in Milaan.

Italië springt naast Frankrijk aan kop

Dankzij de overwinning komt Italië op tien punten, evenveel als Frankrijk. België volgt met negen punten. Alleen de eerste twee ploegen van de groep mogen door naar de kwartfinales, waardoor de opdracht voor de ploeg van Mark van Bommel glashelder is: winnen van Italië.

Frankrijk kende nochtans een sterke start in Milaan. Michael Olise zette Les Bleus in de tiende minuut op voorsprong, maar Francesco Pio Esposito maakte zestien minuten later gelijk. Bij de rust stond er dan ook 1-1 op het scorebord.

Esposito mist, Frattesi maakt het verschil

Na de pauze kreeg Italië een strafschop, maar Sebastiano Esposito liet die rond het uur onbenut. Davide Frattesi bracht de Italianen amper drie minuten later alsnog op voorsprong. In de slotfase zorgde Francesco Pio Esposito vanaf de stip voor de 3-1 en maakte hij de Italiaanse zege definitief.

Alleen winst volstaat voor België



Voor Zinédine Zidane betekende de nederlaag zijn eerste verlies als bondscoach van Frankrijk. België heeft intussen geen baat bij een gelijkspel: alleen een overwinning tegen Italië volstaat om het Nations League-avontuur voort te zetten en een ticket voor de kwartfinales te pakken.