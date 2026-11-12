Italië doet wat België niet kan: bleek Frankrijk gaat onderuit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Italië doet wat België niet kan: bleek Frankrijk gaat onderuit
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Italië heeft Frankrijk met 3-1 verslagen en zet de Rode Duivels onder druk. België moet zondag winnen om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League.

De Rode Duivels hebben zondag geen ruimte meer voor een misstap. Na de 1-2-zege in Turkije moet België in het Koning Boudewijnstadion ook Italië kloppen om de kwartfinales van de Nations League te bereiken. Dat wordt geen eenvoudige opdracht, want de Squadra Azzurra stuurde Frankrijk zaterdag met 3-1 naar huis in Milaan.

Italië springt naast Frankrijk aan kop

Dankzij de overwinning komt Italië op tien punten, evenveel als Frankrijk. België volgt met negen punten. Alleen de eerste twee ploegen van de groep mogen door naar de kwartfinales, waardoor de opdracht voor de ploeg van Mark van Bommel glashelder is: winnen van Italië.

Frankrijk kende nochtans een sterke start in Milaan. Michael Olise zette Les Bleus in de tiende minuut op voorsprong, maar Francesco Pio Esposito maakte zestien minuten later gelijk. Bij de rust stond er dan ook 1-1 op het scorebord.

Esposito mist, Frattesi maakt het verschil

Na de pauze kreeg Italië een strafschop, maar Sebastiano Esposito liet die rond het uur onbenut. Davide Frattesi bracht de Italianen amper drie minuten later alsnog op voorsprong. In de slotfase zorgde Francesco Pio Esposito vanaf de stip voor de 3-1 en maakte hij de Italiaanse zege definitief.

Alleen winst volstaat voor België


Voor Zinédine Zidane betekende de nederlaag zijn eerste verlies als bondscoach van Frankrijk. België heeft intussen geen baat bij een gelijkspel: alleen een overwinning tegen Italië volstaat om het Nations League-avontuur voort te zetten en een ticket voor de kwartfinales te pakken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Frankrijk
Italië

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-2 België België
Engeland Engeland 2-1 Kroatië Kroatië
Italië Italië 3-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-2 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Turkije - België: 1-2 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Italië - Frankrijk: 3-1 RememberLierse RememberLierse over Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn Standard 2.0 Standard 2.0 over Het houdt niet op: speler schreeuwt het uit van de pijn en Standard vreest zware blessure kukeluku kukeluku over Marc Degryse waarschuwt Rode Duivels na zege tegen Turkije: "Dat kan slecht aflopen" Geert66 Geert66 over Krijgt hij deze ongeziene straf? Twee sancties op tafel voor Owono na dood van Jesus de Miguel bink bink over Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid Vital Verheyen Vital Verheyen over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht BrechtB BrechtB over Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved