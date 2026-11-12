Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Jacky Mathijssen is terug in de Jupiler Pro League. De ervaren trainer wordt Technisch Directeur bij La Louvière. Daardoor wordt hij er meteen ingesmeten en is zijn eerste opdracht het zoeken van een nieuwe trainer na het ontslag van Still.