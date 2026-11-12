Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?
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Jacky Mathijssen is terug in de Jupiler Pro League. De ervaren trainer wordt Technisch Directeur bij La Louvière. Daardoor wordt hij er meteen ingesmeten en is zijn eerste opdracht het zoeken van een nieuwe trainer na het ontslag van Still.

Aernout Van Lindt

Wie wordt T1 bij La Louvière?

De zoektocht naar een coach bij La Louvière is volop bezig. Een terugkeer van Fred Taquin lijkt alvast uitgesloten. “Ik denk het niet. Hij heeft slechts één seizoen ervaring in eerste klasse en ik zou graag iemand met meer ervaring aantrekken”, is voorzitter Salvatore Curaba zeer duidelijk in La Capitale.

Daarmee drogen de opties voor De Wolven stilaan op. Diverse coaches zijn al nee tegen het project van de Henegouwers en dus lijkt Sven Vandenbroeck de grootste - of misschien zelfs de enige - valabele kandidaat. Sowieso moeten vier teams op zoek naar een nieuwe T1, waardoor ze ook in elkaars vaarwater kunnen komen.

Aernout Van Lindt

Zoektocht naar coach blijft probleem

RAAL La Louvière is na het ontslag van Edward Still nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Yves Vanderhaeghe was in beeld, maar kiest ervoor om bij Francs Borains te blijven. Ook Karel Geraerts wordt geen coach van de Wolven.

De thuisnederlaag tegen Cercle Brugge heeft Edward Still de kop gekost. Nog voor zijn persconferentie na de wedstrijd kreeg de trainer zijn ontslag. Voorzitter Salvatore Curaba bevestigde voor de camera's van DAZN meteen dat de samenwerking werd stopgezet.

Sindsdien circuleren verschillende namen als mogelijke opvolger in de Easi Arena. Onder meer voormalig RAAL-trainer Frédéric Taquin en Sven Vandenbroeck, eerder actief bij Zulte Waregem, werden genoemd. Vanderhaeghe leek daarbij een van de opvallendste pistes.

Vanderhaeghe blijft bij Francs Borains

Volgens Het Nieuwsblad hebben RAAL en Yves Vanderhaeghe inderdaad gesprekken gevoerd. Die contacten hebben echter niet tot een akkoord geleid. De huidige coach van Francs Borains zal dus niet naar La Louvière verhuizen.

Die keuze valt te verklaren door de sterke campagne van Francs Borains in de Challenger Pro League. Waar de club vorig seizoen nog tegen degradatie vocht, staat de ploeg van Vanderhaeghe nu vierde. De kloof met nummer twee Dender bedraagt amper twee punten, waardoor promotie nog volop binnen bereik ligt.

Sven Vandenbroeck blijft een serieuze piste

Ook Karel Geraerts heeft nu neen gezegd tegen het project van La Louvière. Met Vanderhaeghe en Karel Geraerts van de lijst, blijft Sven Vandenbroeck een ernstige kandidaat om Still op te volgen. RAAL wil naar verluidt nog tijdens de interlandbreak duidelijkheid scheppen over de nieuwe trainer. 

Jacky Mathijssen is terug in de Jupiler Pro League. De ervaren trainer wordt Technisch Directeur bij La Louvière. Daardoor wordt hij er meteen ingesmeten en is zijn eerste opdracht het zoeken van een nieuwe trainer na het ontslag van Still.

"RAAL verwelkomt met genoegen zijn nieuwe technisch directeur: Jacky Mathijssen!", opende La Louvière zijn persbericht op de eigen webstek. "Als voormalig doelman op het hoogste niveau – met bijna 400 wedstrijden in de eerste klasse achter zijn naam – maakte hij vervolgens carrière als succesvol trainer."

Jacky Mathijssen gaat aan de slag bij La Louvière

"Hij stond onder meer aan het roer bij STVV, Charleroi, Beerschot en Club Brugge, en deed bovendien ruime ervaring op in het buitenland. Daarna was hij ruim vijf jaar lang bondscoach van de Belgische nationale U21-ploeg. Tot het einde van vorig seizoen was Jacky Mathijssen werkzaam als technisch directeur van de jeugdacademie bij Wydad Casablanca."

"Nu treedt hij bij RAAL aan als technisch directeur. In deze functie is hij, in nauwe samenwerking met het bestuur, verantwoordelijk voor het bepalen, implementeren en bewaken van de sportieve visie van de club. Hij zal intensief samenwerken met alle sportieve afdelingen en de technische staf, en krijgt bovendien de taak om voor de start van de competitie een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen."

Eerste opdracht: een coach vinden voor La Louvière

Jacky Mathijssen zelf is ook tevreden met de kans die hij krijgt bij De Wolven: "Het is heel leuk om Salvatore Curaba terug te vinden. Ik heb veel respect voor hem. Zijn ambitie om deze club op het hoogste niveau te houden en te laten groeien is een dagelijkse motivatie."

Voor Mathijssen staat er meteen werk op de plank. Het eerste dat zal moeten gebeuren is een nieuwe coach zoeken en vinden. Tot op heden is er op dat vlak nog geen schot in de zaak gekomen, al lopen de gesprekken met verschillende mensen nog steeds.

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