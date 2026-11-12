Jacky Mathijssen legt uit: dit is waarom Vandenbroeck plots bij La Louvière terechtkwam

RAAL La Louvière heeft Sven Vandenbroeck aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Technisch directeur Jacky Mathijssen, die woensdag pas werd voorgesteld, had meteen een sleutelrol in die beslissing. De twee kennen elkaar al jaren en werkten in het verleden meermaals samen.

De aanstelling van Sven Vandenbroeck bij RAAL La Louvière komt niet uit de lucht vallen. De nieuwe coach heeft een lange voorgeschiedenis met Jacky Mathijssen, die woensdag werd benoemd tot technisch directeur van de promovendus.

Mathijssen en Vandenbroeck werkten eerder al samen bij OH Leuven en in Griekenland. Ook tijdens zijn UEFA Pro-opleiding kon Vandenbroeck rekenen op Mathijssen als mentor. Die vertrouwdheid woog duidelijk door bij de zoektocht naar een opvolger op de trainersbank.

Mathijssen ziet ervaren tacticus in Vandenbroeck

Een dag na de komst van Mathijssen maakte La Louvière de aanstelling van Vandenbroeck officieel. De voormalige bondscoach van de Jonge Duivels moet de ploeg in de hoogste afdeling houden.

"Ik ben bijzonder blij Sven te mogen verwelkomen voor deze uitdaging", verklaarde Mathijssen in een mededeling van de Henegouwse club. "Als trainer beschikt hij over sterke tactische inzichten en een ruime ervaring in de voetbalwereld."

Voor Mathijssen gaat de keuze evenwel verder dan de expertise op het veld. "Ook zijn menselijke kwaliteiten speelden een rol in onze beslissing. Die zullen nodig zijn om deze groep te vormen en RAAL in eerste klasse te houden."





Ook CEO Toni Turi schetste hoe La Louvière uiteindelijk bij Vandenbroeck uitkwam. De club onderzocht verschillende opties en voerde gesprekken met meerdere kandidaten.

"We hadden verschillende pistes en hebben diverse trainers ontmoet", aldus Turi. "Na zijn komst deelde Jacky Mathijssen zijn ideeën, visie en ervaring met ons. Dat hielp ons om onze analyse te verfijnen en uiteindelijk voor Sven te kiezen."