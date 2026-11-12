Kevin De Bruyne onthult wat er aan de hand was tegen Turkije en reageert op PSV-geruchten

De Rode Duivels hebben donderdagavond met 1-2 gewonnen van Turkije, maar voor Kevin De Bruyne verliep de wedstrijd niet helemaal zoals gehoopt. De middenvelder kende een bijzonder moeilijke start en maakte op een bepaald moment een ongelukkige indruk. Na afloop gaf hij openlijk toe dat hij niet volledig fit was. Ook de opvallende transfergeruchten rond PSV kwamen ter sprake.

"Ik denk dat dat individueel misschien wel mijn slechtste twintig minuten van dit seizoen waren", gaf De Bruyne eerlijk toe bij VTM. Toch wist hij zich daarna te herpakken. "Soms kan zoiets gebeuren. Het is dan belangrijk dat je een manier vindt om de situatie om te draaien."

Volgens De Bruyne speelde België na die moeilijke openingsfase een uur lang goed voetbal, met voldoende kansen en een tempo dat de Turken minder goed lag. Ook doelman Senne Lammens kreeg complimenten voor zijn belangrijke reddingen.

De Bruyne voelde zich niet helemaal goed

Tijdens de wedstrijd was er ook een opvallend moment toen De Bruyne naar de bank liep om medicatie te vragen. De middenvelder gaf na afloop zelf meer uitleg over zijn fysieke toestand. "Ik denk dat ik de laatste week een beetje half grieperig ben geweest en er niet helemaal van afraak. Ik voel me dus niet honderd procent", vertelde hij. Ook de vele verplaatsingen van de afgelopen dagen speelden mogelijk een rol.

"Het kan ook te maken hebben met het feit dat ik de afgelopen twaalf dagen veel heb gereisd en vaak op hotel heb gezeten", aldus De Bruyne. Toch wilde hij absoluut zijn verantwoordelijkheid blijven nemen. "Uiteindelijk wilde ik na die slechte eerste twintig minuten ook een reactie tonen."

Opvallend antwoord over mogelijke transfer naar PSV

Naast zijn prestaties en fysieke toestand kreeg De Bruyne ook vragen over de interesse van PSV. De Nederlandse topclub wordt nadrukkelijk aan hem gelinkt en volgens verschillende berichten zou een overstap naar Eindhoven een mogelijkheid zijn.



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"Ik werd vanochtend wakker en kreeg plots heel veel berichten van mensen. Maar op dit moment ben ik gewoon hier en doe ik mijn werk", reageerde de Rode Duivel. Hij benadrukte ook dat hij gelukkig is en tevreden is over zijn prestaties dit seizoen.

De Bruyne wilde echter niet bevestigen of de interesse van PSV ook wederzijds is. Toen hem die vraag rechtstreeks werd gesteld, hield hij het bijzonder kort. "We zullen wel zien", klonk het. Daarmee liet hij alle mogelijkheden open, zonder concreet op een transfer in te gaan.

Voorlopig ligt zijn focus op de Rode Duivels, die zondag voor eigen publiek een belangrijke wedstrijd spelen. De Bruyne hoopt dat België zijn goede campagne met een nieuwe sterke prestatie kan bekronen.