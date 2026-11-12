Kevin De Bruyne vertelde niet alles, Van Bommel onthult extra fysieke problemen

Kevin De Bruyne zorgde donderdagavond voor heel wat vraagtekens tijdens de 1-2-overwinning van de Rode Duivels tegen Turkije. De middenvelder vierde zijn doelpunt nauwelijks en ging op een bepaald moment naar de bank om een pilletje te nemen. Na afloop gaf bondscoach Mark van Bommel meer uitleg over de situatie.

De Bruyne had zelf al aangegeven dat hij zich niet helemaal fit voelde. De Rode Duivel vertelde dat hij de afgelopen week wat grieperig was geweest en daar nog niet volledig van hersteld was. Ook de vele reizen en hotelovernachtingen van de voorbije dagen hadden mogelijk hun tol geëist.

Van Bommel onthult enkelproblemen

Maar volgens Van Bommel was er nog iets anders aan de hand. "Hij had pijn aan de enkel nadat een schot geblokt werd. Hij vroeg een pijnstillend pilletje", vertelde de bondscoach aan Het Nieuwsblad.

Ook het feit dat De Bruyne zijn doelpunt niet vierde, kwam ter sprake. "Ik denk dat hij niet tevreden was over zijn spel en daarom juichte hij ook niet bij zijn doelpunt. Dat mag hij elke keer doen als hij de bal zo binnen schiet", lachte Van Bommel.

Met het oog op Italië

De bondscoach besloot De Bruyne uiteindelijk naar de kant te halen. "Ik heb hem vervangen. Zondag spelen we immers weer", maakte hij duidelijk. Van Bommel wilde dus geen onnodige risico's nemen met zijn ervaren middenvelder.

Lees ook... Kevin De Bruyne onthult wat er aan de hand was tegen Turkije en reageert op PSV-geruchten›

Zondag wacht België een belangrijke thuiswedstrijd tegen Italië, waarin de Rode Duivels zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League. Het is voorlopig afwachten of De Bruyne dan volledig verlost zal zijn van zijn fysieke ongemakken.