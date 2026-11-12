Kevin De Bruyne zorgt voor verbazing na goal tegen Turkije: "Soms kan je hem echt niet volgen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Kevin De Bruyne zorgt voor verbazing na goal tegen Turkije: "Soms kan je hem echt niet volgen"
Foto: © Photonews

De Rode Duivels hebben donderdagavond met 1-2 gewonnen van Turkije. Kevin De Bruyne scoorde de belangrijke gelijkmaker, maar zijn reactie na het doelpunt was bijzonder opvallend. De middenvelder vierde helemaal niet en oogde zichtbaar ongelukkig.

De Bruyne had het in de openingsfase niet gemakkelijk en leek zich te ergeren aan enkele mislukte acties. Zelfs zijn doelpunt bracht daar weinig verandering in. Na zijn treffer liep hij naar de bank, waar hij een pilletje nam. Waarom hij dat deed, is niet meteen duidelijk.

Degryse begrijpt reactie niet

"Er waren voordien wat mislukte controles geweest, ballen die wegsprongen en combinaties die mislukten. Maar dat hij niet vierde? Misschien had hij pijn of zo. Hij oogde niet happy", vertelde Marc Degryse bij VTM.

De voormalige Rode Duivel vond het gedrag van De Bruyne moeilijk te begrijpen. "Het is bizar. Soms kan je hem echt niet volgen. Dan zit er te veel in zijn hoofd waar hij niet happy mee is. Soms denk je toch: 'komaan Kevin, be happy'."

Boeckx zag eerder al iets opvallends

Ook Frank Boeckx had de reactie van De Bruyne opgemerkt. Hij wees bovendien op een moment vlak voor het doelpunt. "Hij kon niet tevreden zijn met dat wedstrijdbegin. In de actie ervoor greep hij ook even naar z'n been."

Lees ook... Kevin De Bruyne onthult wat er aan de hand was tegen Turkije en reageert op PSV-geruchten
Volgens Boeckx heeft De Bruyne het soms moeilijk om zijn frustraties te verbergen, zelfs wanneer hij scoort. "Maar als het niet loopt, is het sterker dan hemzelf om te tonen dat hij eigenlijk niet content is, en niet te laten zien dat hij blij is." De reden voor zijn opvallende reactie bleef zo onderwerp van discussie, ondanks de overwinning van de Rode Duivels.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Turkije
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-2 België België
Engeland Engeland 1-0 Kroatië Kroatië
Italië Italië 1-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-1 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

BarkieBoss BarkieBoss over Turkije - België: 1-2 bink bink over Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid Vital Verheyen Vital Verheyen over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht BrechtB BrechtB over Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen Goro Goro over PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren Johnnie Walker Johnnie Walker over "Die jongen had toen al alles": een onverwachte Rode Duivels-avond die geschiedenis schreef Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee aggrolites aggrolites over OFFICIEEL: Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved