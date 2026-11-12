Kevin De Bruyne zorgt voor verbazing na goal tegen Turkije: "Soms kan je hem echt niet volgen"

De Rode Duivels hebben donderdagavond met 1-2 gewonnen van Turkije. Kevin De Bruyne scoorde de belangrijke gelijkmaker, maar zijn reactie na het doelpunt was bijzonder opvallend. De middenvelder vierde helemaal niet en oogde zichtbaar ongelukkig.

De Bruyne had het in de openingsfase niet gemakkelijk en leek zich te ergeren aan enkele mislukte acties. Zelfs zijn doelpunt bracht daar weinig verandering in. Na zijn treffer liep hij naar de bank, waar hij een pilletje nam. Waarom hij dat deed, is niet meteen duidelijk.

Degryse begrijpt reactie niet

"Er waren voordien wat mislukte controles geweest, ballen die wegsprongen en combinaties die mislukten. Maar dat hij niet vierde? Misschien had hij pijn of zo. Hij oogde niet happy", vertelde Marc Degryse bij VTM.

De voormalige Rode Duivel vond het gedrag van De Bruyne moeilijk te begrijpen. "Het is bizar. Soms kan je hem echt niet volgen. Dan zit er te veel in zijn hoofd waar hij niet happy mee is. Soms denk je toch: 'komaan Kevin, be happy'."

Boeckx zag eerder al iets opvallends

Ook Frank Boeckx had de reactie van De Bruyne opgemerkt. Hij wees bovendien op een moment vlak voor het doelpunt. "Hij kon niet tevreden zijn met dat wedstrijdbegin. In de actie ervoor greep hij ook even naar z'n been."

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Volgens Boeckx heeft De Bruyne het soms moeilijk om zijn frustraties te verbergen, zelfs wanneer hij scoort. "Maar als het niet loopt, is het sterker dan hemzelf om te tonen dat hij eigenlijk niet content is, en niet te laten zien dat hij blij is." De reden voor zijn opvallende reactie bleef zo onderwerp van discussie, ondanks de overwinning van de Rode Duivels.