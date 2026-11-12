Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'
Foto: © Photonews
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Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne? Dat is een vraag die veel mensen zich wel stellen de laatste maanden. In Napels is het met ups en downs en dus zou KDB dichter bij huis willen komen voetballen. PSV Eindhoven zou hem er graag bij willen.

PSV Eindhoven heeft het de laatste jaren helemaal overgenomen in Nederland en is boven Ajax en Feyenoord gekomen. Met titel na titel en deelname aan de Champions League hebben ze ook heel wat budget in handen.

PSV Eindhoven heeft interesse in Kevin De Bruyne

En dus zou een astronomische transfer van Kevin De Bruyne niet eens zo onwaarschijnlijk zijn. Volgens Het Eindhovens Dagblad wordt er alvast op de speler van Napoli en de Rode Duivels met de nodige nadruk gejaagd.

Er is zeker nog geen definitief akkoord, maar wel is er absoluut hoop dat hij naar De Lampenclub zou kunnen komen. KDB zelf zou wel oren hebben naar een terugkeer dichter bij huis - op 35-jarige leeftijd komt het einde van zijn sportieve carrière ook sowieso dichterbij.

Napoli wil van Kevin De Bruyne af

Tussen Napoli en Kevin De Bruyne lijkt het huwelijk al langer zo goed als afgelopen. En dus zouden zij ook niet al te moeilijk gaan doen om van KDB af te raken. Hij zou in januari al weg mogen bij de Italianen, waardoor een wintertransfer zomaar tot de mogelijkheden kan behoren.

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De Bruyne zou door de transfer opnieuw in België kunnen komen wonen - Eindhoven is echt niet ver van waar hij in zijn jeugd woonde voor hij naar KAA Gent trok. En zo zou de cirkel wel eens veel sneller dan verwacht rond kunnen worden, tenzij er nog (Belgische) teams roet in het eten komen gooien?

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