Krijgt hij deze ongeziene straf? Twee sancties op tafel voor Owono na dood van Jesus de Miguel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Krijgt hij deze ongeziene straf? Twee sancties op tafel voor Owono na dood van Jesus de Miguel
Foto: © Photonews
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De Spaanse voetbalwereld wacht nog altijd op duidelijkheid over de mogelijke straf voor Jesús Owono. De doelman van FC Andorra was betrokken bij de botsing met Tenerife-aanvaller Jesús de Miguel, die later aan zijn verwondingen overleed. Volgens journalist Isaac Fouto liggen er twee bijzonder zware sancties op tafel.

De Spaanse voetbalbond moet oordelen over de actie waarvoor Owono een rode kaart kreeg. Volgens Fouto, die bij Cadena COPE sprak over het dossier, kan de doelman een schorsing van maximaal vijftien wedstrijden krijgen. Een andere, veel ingrijpendere mogelijkheid is het intrekken van zijn spelerslicentie. Dat laatste scenario zou zijn toekomst in het Spaanse voetbal ernstig in gevaar brengen.

Uitzonderlijke situatie voor Spaanse voetbalbond

De zaak is bijzonder ingewikkeld omdat het Spaanse disciplinaire reglement geen specifieke straf voorziet voor een spelfase met een dodelijke afloop. Een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden is mogelijk op basis van artikel 102. Bij toepassing van een andere bepaling kan de straf oplopen tot vijftien wedstrijden. Het intrekken van een licentie gebeurt normaal vooral bij andere zware overtredingen, zoals gokgerelateerde inbreuken. Een definitieve beslissing is nog niet bekendgemaakt.

De gevolgen van de tragedie zijn ondertussen ook bijzonder zwaar voor Owono zelf. Volgens Spaanse en internationale berichtgeving krijgt de doelman psychologische ondersteuning en verschenen er zelfs berichten dat hij overweegt om definitief te stoppen met voetballen. Zijn trainer Carles Manso plaatste donderdag echter vraagtekens bij die laatste informatie.

Trainer vraagt respect voor Owono

"Jesús Owono is duidelijk enorm aangeslagen", vertelde Manso. Volgens de trainer beleeft zijn doelman de moeilijkste periode van zijn leven. Hij benadrukte ook dat Owono nooit de bedoeling had om zijn tegenstander zoiets aan te doen en vroeg om respect voor de privacy van de speler.


Manso ontkende dat vaststaat dat Owono overweegt zijn carrière te beëindigen. FC Andorra geeft de doelman alle ruimte om zelf over zijn toekomst te beslissen. "We geven hem ruimte en wanneer hij dat zelf gepast vindt, zal hij zeggen of hij terugkeert of niet", verklaarde de trainer. Voorlopig staat vooral de verwerking van de tragedie centraal.

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