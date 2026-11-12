LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 11 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?
"Ervan uitgaande dat iedereen fit is en zijn beste niveau haalt, blijft Jeremy Doku voor mij de nummer één op links. En ik ben geneigd om in het shirt van de nationale ploeg aan de overkant nog altijd te gaan voor Dodi Lukebakio", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza over de flankspelers.
"Ik weet niet wat hij eet als hij het shirt van de Duivels aantrekt, maar hij brengt altijd iets speciaals met een hoog rendement. Maar het klopt dat we heel veel weelde hebben op de flanken. Zeker met Mika Godts die zijn kansen grijpt."
Komt Italië met grote verrassing tegen België?
Het Italiaanse voetbal is al jaren op zoek naar nieuw elan. Jong Italiaans talent moet daarin een grotere rol krijgen. Roberto Mancini lijkt die boodschap te hebben begrepen en zou tijdens deze interlandperiode zelfs voor een bijzonder opvallende keuze kunnen zorgen.
Het gaat om Riccardo Cassano, een 17-jarige middenvelder van Como. Hij is geen familie van Antonio Cassano, de voormalige aanvaller van onder meer AC Milan. Zijn naam circuleert omdat hij een uitzonderlijk parcours kan afleggen: een debuut bij de Italiaanse nationale ploeg maken zonder ooit minuten te hebben gespeeld bij de profs.
Van de jeugd meteen richting nationale ploeg?
Cassano maakte afgelopen zomer de sprong van de U17 naar de U20 van Como. Zijn ontwikkeling bleef ook daar niet onopgemerkt. Cesc Fàbregas haalde hem geregeld bij de trainingen van de A-kern en zette hem al drie keer op de bank bij het eerste elftal.
Dat vertrouwen zegt veel, maar zijn mogelijke selectie blijft opmerkelijk. Cassano speelde dit seizoen negen competitiewedstrijden bij de U20 en was vóór vorige vrijdag slechts één keer opgeroepen voor Italië U18. Toch ziet Roberto Mancini in hem een profiel dat de Squadra Azzurra kan gebruiken.
Komt Riccardo Cassano in actie tegen de Rode Duivels?
Voor Mancini draait het niet alleen om leeftijd of ervaring. "Hij zou de speler kunnen zijn die we missen. Een spelmaker die uitkomt voor een ploeg met mooi voetbal en waar de spelers dezelfde voetbalvisie delen als ik", aldus Mancini. "Hij is nog een jonge jongen die fysiek moet groeien. Maar hij kan in de toekomst een belangrijke speler worden voor onze nationale ploeg".
De bondscoach heeft eerder al getoond dat hij durft te anticiperen op talent. Tijdens zijn eerste periode aan het hoofd van Italië riep hij in 2018 ook Nicolò Zaniolo en Sandro Tonali op, nog voor zij ook maar één wedstrijd in de Serie A hadden gespeeld.
Of Cassano tegen België daadwerkelijk zijn eerste minuten op het hoogste internationale niveau krijgt, moet nog blijken. Alleen al een selectie zou zijn snelle opmars bij Como en in het Italiaanse jeugdvoetbal extra in de verf zetten.
Turkse bondscoach komt met stevige waarschuwing
Na drie jaar onder Vincenzo Montella kiest Turkije voor een nieuw tijdperk met Sergen Yalçin als bondscoach. Buiten Turkije is de naam van de 53-jarige trainer wellicht minder bekend, maar hij kent het lokale voetbal als geen ander. Zijn volledige trainerscarrière speelde zich tot dusver af in de Süper Lig.
Yalçin krijgt meteen een bijzonder moeilijke opdracht. Turkije verloor zijn eerste vier wedstrijden in de Nations League en dreigt daardoor te degraderen naar League B. De Belgen, die zes punten meer hebben, zijn de eerstvolgende tegenstander in de strijd om die degradatie nog af te wenden.
Turkije heeft punten nodig tegen België
Voor de nieuwe keuzeheer is de boodschap dan ook helder: Turkije moet winnen. "Onze positie in de groep is duidelijk. We maken nog kans op de barragewedstrijden. Al onze plannen zijn gericht op de overwinning. We moeten absoluut de drie punten pakken en België verslaan. Ook het behoud in deze groep is erg belangrijk", zei Yalçin op zijn persconferentie, geciteerd door de RTBF.
De Turkse bondscoach weet tegelijk dat zijn ploeg tegenover een sterke tegenstander staat. "Door tegen teams van dit kaliber te spelen, kunnen we ons niveau beter inschatten. We werken met een langetermijnvisie", aldus Yalçin.
Yalçin wil het Turkse voetbal weer vooruithelpen
Sergen Yalçin wil zijn aanstelling aangrijpen om een nieuwe dynamiek op gang te brengen. "We dragen grote verantwoordelijkheden, daar zijn we ons van bewust, en we hebben ons goed voorbereid. We zijn hier om het niveau van het Turkse voetbal op te krikken, mooie wedstrijden te spelen en erkenning te krijgen. Sommige zaken veranderen is niet eenvoudig. We willen samen grote dingen verwezenlijken. Er is geen reden waarom we hier niet zouden slagen."
Eerste selectie voor verrassende JPL-speler
Roggerio Nyakossi is een van de spelers uit de Jupiler Pro League die niet bij een absolute Belgische topclub spelen, maar wel nadrukkelijk op de radar staan van clubs uit de vijf grootste Europese competities.
De 22-jarige Zwitserse centrale verdediger maakte in januari 2025 voor 800.000 euro de overstap van de beloften van Olympique Marseille naar OH Leuven. Aan Den Dreef heeft hij zich snel ontpopt tot een vaste waarde. Nyakossi is er onbetwist basisspeler en zag zijn marktwaarde volgens Transfermarkt inmiddels oplopen tot vijf miljoen euro. Die waardering kan de komende weken nog verder stijgen.
Eerste selectie bij de Zwitserse A-ploeg
Roggerio Nyakossi is voor het eerst opgeroepen voor de Zwitserse nationale ploeg. Hij vervangt Granit Xhaka van Sunderland en Miro Muheim van Hamburg, die wegens blessures forfait moesten geven.
De verdediger van OH Leuven was voordien kapitein van de Zwitserse U21. Nu kan hij mogelijk zijn debuut maken tegen Slovenië en Schotland in League B. Zwitserland staat met vijf punten voorsprong aan de leiding in zijn groep en lijkt zo al bijna zeker van promotie naar League A.
🚑 Miro Muheim 🆕 Roggerio Nyakossi & Isaac Schmidt https://t.co/mlSgtKYekK— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 9, 2026
Dik probleem voor Zidane: ferm Frans forfait
De afwezigen stapelen zich op bij de Franse nationale ploeg. Na Pierre Kalulu, Marcus Thuram en Aurélien Tchouaméni dreigt ook Kylian Mbappé donderdag niet inzetbaar te zijn tegen Italië. Volgens L'Equipe kampt de Franse aanvoerder met hamstringklachten. Daardoor zou hij donderdag verstek moeten laten gaan tegen Italië. In tegenstelling tot zijn ploegmaat bij de club, Aurélien Tchouaméni, zou Mbappé de nationale selectie wel niet verlaten.
De Franse recordschutter, met 67 doelpunten voor de nationale ploeg, kan mogelijk wel terugkeren voor de tweede wedstrijd van deze interlandperiode. Frankrijk ontvangt Turkije zondag in Bordeaux. De vraag is wel of Zidane Mbappé dan nog nodig zal hebben. Frankrijk kan zich immers al donderdag verzekeren van een plaats in de kwartfinales van de Nations League. Een punt in San Siro volstaat daarvoor.
Pep Guardiola bondscoach?
Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de situatie, zal U.S. Soccer volgens The Athletic naar verwachting proberen Pep Guardiola aan te trekken als opvolger van Mauricio Pochettino, mocht de bondscoach van het Amerikaanse nationale mannenteam vertrekken naar Manchester United.
Nieuwe poging van de USA om Guardiola in huis te halen?
Guardiola, die afgelopen zomer bij Manchester City vertrok, is binnen de federatie op verschillende niveaus van het wervingsproces besproken als mogelijke kandidaat. Guardiola heeft in het verleden gesprekken gevoerd met de Amerikaanse voetbalbond (U.S. Soccer) en is al langere tijd geïnteresseerd in de mogelijkheid om in Amerika te werken.
Tijdens een sabbatical van een jaar, die volgde op zijn vertrek bij Barcelona in 2012, woonde Guardiola in New York City. Daar genoot hij van een relatieve anonimiteit terwijl hij met zijn gezin in een luxe appartement nabij Central Park verbleef.
Ngoura spreekt over de Franse beloften
Steve Ngoura was een van de spelers die België tijdens de interlandbreak achter zich liet. De spits van Cercle Brugge sloot aan bij de Franse beloften. Steve Ngoura verhuisde in januari 2025 van Le Havre naar Cercle Brugge en laat daar zijn fysieke kwaliteiten gelden in de punt van de aanval. De 20-jarige spits zit dit seizoen aan vijf doelpunten en is tegelijk een vaste waarde bij de Franse U21. In de kwalificatiecampagne voor het EK trof hij al vijf keer raak in zes wedstrijden.
Kumbedi maakt onverwachte sprong naar Frankrijk
Tijdens zijn persmoment ging de aandacht vooral uit naar Saël Kumbedi. De verdediger van Wolfsburg speelt voorlopig slechts in de Duitse tweede klasse en zou normaal gezien samen met Ngoura bij de beloften aansluiten. Door het forfait van Pierre Kalulu kreeg hij echter onverwacht zijn eerste oproep voor de Franse A-ploeg.
"Ik heb mijn volledige opleiding met hem doorlopen. We hebben eigenlijk samen onze stappen gezet: we zaten samen op de middelbare school. We hebben er samen om gelachen. Ik weet hoeveel hij gewerkt heeft om hier te geraken. Dit is geen eindpunt, maar wel een grote stap. Ik ben trots op hem", vertelde Ngoura aan L'Équipe.
Match tussen België en Turkije komt dichterbij
Voor de Rode Duivels komt de wedstrijd tegen Turkije nu snel dichterbij. Over minder dan 48 uur staat de ploeg van bondscoach Mark Van Bommel in Izmir tegenover de Turken in de vijfde speeldag van de Nations League.
Laatste oefensessie in Tubeke
Woensdagochtend verzamelen Van Bommel, zijn staf en de spelers nog een laatste keer op Belgische bodem. Om 10 uur staat er een training gepland in het Proximus Basecamp in Tubeke. Nadien vertrekt de Belgische delegatie naar de luchthaven. Een vlucht van ongeveer drieënhalf uur brengt de Duivels naar Izmir, de Turkse kuststad aan de Egeïsche Zee.
Persconferentie met Tielemans
Na de aankomst volgt er woensdagavond meteen een persmoment. Mark Van Bommel verschijnt om 18.45 uur Belgische tijd – 20.45 uur in Turkije – voor de media, samen met aanvoerder Youri Tielemans. Donderdagochtend werkt de selectie nog een losmakende sessie af, waarna alle aandacht naar de gebruikelijke voorbereiding op de wedstrijd gaat.
Turkije tegen België begint donderdag om 18 uur Belgische tijd, of 20 uur ter plaatse. De wedstrijd wordt gespeeld in het Gürsel Aksel-stadion in Izmir. De Zwitser Sandro Schärer is aangeduid als scheidsrechter. Hij leidde al vier wedstrijden van de Rode Duivels en floot ook het Champions League-duel tussen Club Brugge en Aston Villa.
Kongolo de koning te rijk met selectie
Naast de eerste selectie van spits Hugo Cuypers zorgde bondscoach Mark Van Bommel voor nog een opvallende naam in zijn kern voor de interlandperiode van november. Josué Kongolo mag zich voor het eerst melden bij de Rode Duivels.
De centrale verdediger van Racing Genk komt in de selectie als vervanger van Koni De Winter, die forfait moest geven. Kongolo speelde tot dusver vier wedstrijden voor de Belgische U21 van bondscoach Gill Swerts.
Kongolo had een selectie bij de U21 verwacht
De twintigjarige Genk-speler had zelf niet gerekend op een snelle promotie naar de nationale ploeg. "Ik ben uiteraard heel blij. Ik had deze oproep van Mark Van Bommel totaal niet verwacht, want ik dacht dat ik bij de U21 zou zitten. Het is een trots om naast zulke grote namen te staan", vertelde hij voor de wedstrijd tussen Union en Racing Genk aan DAZN.
Kongolo startte zondag in het Dudenpark, maar kon de nederlaag van de Limburgers in Brussel niet vermijden. Individueel zette de jonge verdediger wel een degelijke prestatie neer. In de Jupiler Pro League miste hij dit seizoen nog geen enkele minuut.
Genk-verdediger bouwt snel aan zijn waarde
Kongolo kwam in 2015 over van Lierse en wordt door Transfermarkt momenteel op zeven miljoen euro geschat. Zijn eerste oproep voor de Rode Duivels kan zijn marktwaarde de komende weken nog verder doen stijgen.
Puzzelen geblazen: Spanje mist twee toppers
Wereldkampioen Spanje moet het donderdag in Tsjechië zonder twee vaste waarden stellen. Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal zijn niet inzetbaar voor de eerste Nations League-wedstrijd van deze interlandperiode, zo bevestigde de Spaanse voetbalbond.
De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente krijgt vlak voor de verplaatsing naar Tsjechië slecht nieuws te verwerken. La Roja kan in Praag niet rekenen op Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal, twee spelers die normaal een vaste plaats in de ploeg hebben. Yamal kampt met pijn aan de rechterknie, terwijl Oyarzabal herstelt van griep. De aanvallers van respectievelijk FC Barcelona en Real Sociedad missen daardoor de wedstrijd van donderdag.
Spaanse bond houdt Yamal en Oyarzabal wel bij de selectie
Volgens de Spaanse voetbalbond sluiten beide spelers deze week wel aan bij de nationale selectie. De medische staf hoopt hen klaar te stomen voor zondag, wanneer Spanje Engeland ontvangt op de laatste speeldag van de Nations League.
Dat duel belooft een affiche van formaat te worden. Spanje heeft zijn ticket voor de kwartfinales al beet na een perfecte 12 op 12 tijdens de vorige interlandperiode. Engeland is eveneens uitstekend op weg: de Engelsen tellen negen punten en hebben zes punten voorsprong op nummer drie Kroatië.
Yamal tegen Kane als blikvanger
Vooral de mogelijke confrontatie tussen Lamine Yamal en Harry Kane spreekt tot de verbeelding. Yamal, derde in de laatste Ballon d'Or-verkiezing, beleeft een bijzonder sterk seizoen bij Barcelona. In twaalf competitiewedstrijden in La Liga was hij al goed voor tien doelpunten en acht assists. Als de jonge Spaanse smaakmaker zondag fit geraakt, wordt zijn rechtstreekse duel met Ballon d'Or-winnaar Kane een van de blikvangers van deze interlandperiode.
De interland tussen België en Turkije komt snel dichterbij. Donderdag nemen beide landen het tegen elkaar op tijdens de vijfde speeldag in League A van de Nations League. Voor Nathan Ngoy wordt het ook een duel met Lille-ploegmaat Berke Özer. Berke Özer heeft een stevig aandeel in de sterke seizoenstart van LOSC in de Ligue 1.
De Turkse doelman hield in negen competitiewedstrijden al vijf keer de nul en moest slechts zes tegendoelpunten slikken. Op het Europese toneel loopt het voorlopig minder vlot voor Özer en Lille. In vier Champions League-duels kreeg hij tien doelpunten binnen en bleef hij slechts één keer zonder tegengoal. Lille staat in Frankrijk tweede, achter PSG, maar bengelt in de Champions League als 35e onderaan het klassement.
Concurrentiestrijd onder de Turkse lat
Bij Turkije moet Özer voorlopig nog afrekenen met de concurrentie van Uğurcan Çakır, die tot dusver de voorkeur kreeg. Met Sergen Yalçin als nieuwe Turkse bondscoach kunnen de verhoudingen echter veranderen. De Lille-doelman hoopt zich in die strijd ongetwijfeld naar een basisplaats te spelen.
Volgens Nathan Ngoy was zijn ploegmaat alleszins bijzonder blij met zijn selectie. De Rode Duivel vertelde daarover in de mixed zone aan Le Petit Lillois: "Hij was heel blij dat hij geselecteerd werd. We hebben er een beetje over gepraat, maar niet veel. Ik zie hem daar straks, maar nu is hij mijn tegenstander. Dat is ook de schoonheid van voetbal."
Ngoy heeft veel respect voor Özer
Ngoy weet dus goed welke kwaliteiten de Belgische aanval donderdag tegenover zich kan krijgen. "Ja, we kennen Berke. We kennen zijn kwaliteiten. We weten dat hij altijd alert is. Hij staat er wanneer hij nodig is. Hij is een geweldige doelman. We zijn blij dat we hem bij ons hebben", besloot de Rode Duivel.
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