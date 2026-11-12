Live. Transfernieuws 12/11: ooit op radar Wilmots, nu in Franse vierde klasse

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Live. Transfernieuws 12/11: ooit op radar Wilmots, nu in Franse vierde klasse
Foto: © photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Rest de vraag: gaat Tresoldi deze winter los te weken zijn? Vorige zomer hebben ze het been stijf gehouden en dat gaan ze ook nu doen. (Lees meer)

Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne? Dat is een vraag die veel mensen zich wel stellen de laatste maanden. In Napels is het met ups en downs en dus zou KDB dichter bij huis willen komen voetballen. PSV Eindhoven zou hem er graag bij willen. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Giannelli Imbula trekt naar Franse vierde klasse

Herinnert u zich Gianelli Imbula nog? De voormalige drievoudige international zag zijn veelbelovende loopbaan stilaan wegglijden. Op 34-jarige leeftijd heeft hij opnieuw een club gevonden, al ligt die ver onder het niveau dat ooit voor hem werd voorspeld.

Gianelli Imbula gold jarenlang als een van de opvallendste middenvelders van zijn generatie. Hij brak door bij Guingamp, kreeg onder Marcelo Bielsa een groter podium bij Marseille en versierde in 2015 een transfer van 20 miljoen euro naar FC Porto. Een jaar later betaalde Stoke City zelfs 24 miljoen euro voor hem.

Wilmots had Imbula op het oog voor België

Niet alleen clubs toonden belangstelling. Imbula, geboren in Vilvoorde, kon op internationaal vlak voor Frankrijk, Congo of België uitkomen. Hij had de Franse en Congolese sportnationaliteit, maar zijn geboorteplaats maakte hem ook interessant voor de Rode Duivels.

Marc Wilmots informeerde in 2014 naar zijn situatie. Anders dan andere dossiers uit die periode, zoals Adnan Januzaj en Zakaria Bakkali, leidde dat echter niet tot een keuze voor België. Imbula speelde eerder voor de Franse beloften en verzamelde uiteindelijk twee caps voor de Democratische Republiek Congo.

Van miljoentransfers naar de vierde afdeling

De hoge verwachtingen maakte hij op clubniveau nooit volledig waar. Bij Stoke City kwam hij niet uit de verf in de Premier League. De Engelse club verhuurde hem vervolgens aan Toulouse, Rayo Vallecano en Lecce, alvorens hem transfervrij te laten vertrekken naar het Russische FC Sochi.

Daarna kende de carrière van de Brusselaar nog meerdere onderbrekingen. Hij probeerde opnieuw ritme te vinden bij Portimonense, Tuzlaspor en Istanbulspor. Zijn laatste passage bij die Turkse club dateert van 2024, waarna Imbula lange tijd zonder werkgever zat. Nu heeft de 34-jarige middenvelder alsnog een nieuw onderkomen gevonden. Hij zette zijn handtekening bij Beauvais, dat uitkomt in groep B van National 2, het vierde niveau van het Franse voetbal.

Aernout Van Lindt

Drie topclubs willen shoppen bij Arsenal

Real Madrid, Atlético Madrid en Chelsea houden Martin Zubimendi van Arsenal in de gaten met het oog op een mogelijke transfer in januari. Alle drie de clubs zoeken naar een middenvelder, en de Spaanse international wordt beschouwd als een van de weinige spelers van hoog niveau die in de komende transferperiode mogelijk beschikbaar zijn. Dat meldt The Independent.

Nadat hij in de zomer van 2025 voor meer dan 70 miljoen euro de overstap maakte van Real Sociedad naar Arsenal, was Zubimendi aanvankelijk een vaste waarde op het middenveld van Mikel Arteta. Richting het einde van de titelstrijd van vorig seizoen raakte hij wat uit de gratie. Zelf zou hij wel in Londen willen blijven, weet Marca.

Aernout Van Lindt

Manchester United wilde Kompany een loer draaien

Manchester United verkeert in de gevarenzone van de Premier League en wil de internationale break aangrijpen om orde op zaken te stellen. Hoewel de clubleiding eerder nog vertrouwen uitsprak in Michael Carrick, lijken er wijzigingen binnen de technische staf aan te komen.

The Mancunians zetten Mauricio Pochettino op hun shortlist. Daardoor denken de Verenigde Staten er zelfs aan om Pep Guardiola als mogelijke opvolger van hun bondscoach naar voren te schuiven.

Manchester United informeerde naar Aron Danks

In Engeland leefde ook het idee om de staf van United uit te breiden met Aron Danks, de trouwe rechterhand van Vincent Kompany bij Bayern München. Toen Kompany kampte met gezondheidsproblemen, kwam de Engelsman nadrukkelijker in de schijnwerpers te staan. Danks kent Carrick goed: hij was anderhalf jaar diens assistent bij Middlesbrough, voor hij naar Beieren trok.

Een snelle hereniging van dat duo zit er echter niet aan te komen. Zowel Bayern München als Kompany wil Danks aan boord houden, bevestigt Maximilian Koch, journalist bij Abendzeitung. Ook Danks zelf zou geen plannen hebben om zijn huidige functie te verlaten. Hij blijft Kompany dus begeleiden tijdens diens geleidelijke terugkeer en zou, als alles volgens plan verloopt, tegen de herstart tegen Keulen opnieuw zijn plaats als assistent innemen.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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