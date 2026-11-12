Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach

Michael Carrick is niet langer de trainer van Manchester United. Na een dramatische seizoensstart heeft de Engelse grootmacht beslist om de samenwerking met het clubicoon stop te zetten. Mauricio Pochettino staat klaar om het roer over te nemen. Voor Rode Duivels Senne Lammens en Youri Tielemans betekent dat opnieuw een trainerswissel bij de Mancunians.

De resultaten van Carrick waren uiteindelijk niet langer houdbaar. Manchester United verzamelde amper acht punten op dertig en staat na tien speeldagen op een troosteloze achttiende plaats in de Premier League. Het is de slechtste competitiestart van de club sinds 1986. Ook het 4-4-gelijkspel tegen Aston Villa, na opnieuw een bijzonder wisselvallige prestatie, bleek onvoldoende.

Pochettino moet United weer op de rails krijgen

Volgens Britse media werd de beslissing genomen na overleg tussen CEO Omar Berrada, sportief directeur Jason Wilcox en mede-eigenaar Jim Ratcliffe. De club had ondertussen al werk gemaakt van een opvolger. Mauricio Pochettino bereikte naar verluidt een principeakkoord met United en is bereid om zijn huidige functie als bondscoach van de Verenigde Staten op te geven.

Dat wordt wel een dure operatie. Pochettino verlengde afgelopen zomer zijn contract bij de Amerikaanse voetbalbond tot 2030. Manchester United zou ongeveer 10 miljoen euro moeten betalen om hem los te weken. De Argentijn heeft een verleden bij Tottenham, Paris Saint-Germain en Chelsea. Met Tottenham bereikte hij in 2019 de finale van de Champions League.

Carrick kon sterke start geen vervolg geven

Voor Carrick is het ontslag een stevige tegenvaller. De voormalige middenvelder nam in januari over van Ruben Amorim en kende aanvankelijk een droomstart. Hij versloeg meteen Manchester City en Arsenal en loodste United uiteindelijk naar de derde plaats en Champions League-kwalificatie. In mei kreeg hij daarvoor nog een contract tot 2028.