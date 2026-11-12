Marc Degryse waarschuwt Rode Duivels na zege tegen Turkije: "Dat kan slecht aflopen"

De Rode Duivels hebben donderdagavond een knappe 1-2-overwinning geboekt op het veld van Turkije. Toch waren niet alle analisten volledig overtuigd van de prestatie. Marc Degryse en Frank Boeckx zagen heel wat positieve zaken, maar waarschuwden ook voor de belangrijke wedstrijd van zondag tegen Italië.

Degryse gaf de Rode Duivels een 7,5 op 10, hetzelfde cijfer als tijdens de rust. "In het laatste kwartier hebben ze nog een beetje afgezien. Eigenlijk konden zowel het begin als het einde van de wedstrijd beter." Toch vond hij dat België tevreden mocht zijn met de overwinning. "Uiteindelijk ga je wel winnen in Turkije", benadrukte hij in de studio van VTM.

Degryse waarschuwt voor Italië

Met het oog op de confrontatie met Italië ziet Degryse wel enkele belangrijke werkpunten. "Ik denk dat ze zondag toch iets scherper zullen moeten zijn. Zowel aanvallend als in de afwerking moet het beter. Ze moeten hun kansen en de ruimtes beter benutten."

Vooral de kansen die België in de slotfase weggaf, baarden hem zorgen. "Als ze op het einde zulke kansen weggeven tegen de Italianen, zou het weleens slecht kunnen aflopen."

Ook Frank Boeckx bleef bij zijn oorspronkelijke beoordeling van zeven op tien. "Het is er in de tweede helft zeker niet beter op geworden. Maar je wint wel en je hebt op het einde een goede Senne Lammens, die zijn ploeg overeind houdt." De voormalige doelman was vooral tevreden over de mentaliteit en de organisatie van de Belgen.

Boeckx ziet sterke Belgische verdediging

"Je ziet ook dat iedereen hier voor elkaar speelt. Dat zag je bij de Turken veel minder", stelde Boeckx vast. Volgens hem werpt de aanpak van Mark van Bommel zijn vruchten af. De bondscoach hamert voortdurend op verdedigende arbeid van zijn aanvallers en compacte linies. Ook individueel zag Boeckx sterke prestaties. "Ik vond Mechele en Ngoy achterin opnieuw heel goed. De Cuyper vond ik ook goed, net als Castagne."



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Toch moet er volgens Boeckx aanvallend nog een stap gezet worden. De Rode Duivels slaagden er niet in om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen en moesten daardoor tot het einde knokken. "Ze moeten de juiste dingen doen om zo'n wedstrijd definitief dood te maken. Dat zat er vandaag nog niet helemaal in." Tegen Italië zullen de Belgen volgens beide analisten dus nog efficiënter moeten zijn.