Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

De Rode Duivels nemen het vanavond op tegen Turkije. Bondscoach Mark van Bommel heeft zijn selectie voor het duel aan de Egeïsche Zee bevestigd.

Na de afsluitende training in het stadion van Izmir heeft Mark van Bommel zijn eerste knopen doorgehakt. Voor de wedstrijd tegen Turkije moest de bondscoach zijn ruime kern terugbrengen tot 23 spelers die op het wedstrijdblad mogen staan.

De keuzes waren deze keer minder ingewikkeld dan tijdens de vorige interlandperiode. Van Bommel riep slechts 26 spelers op, terwijl de selectie toen groter was door het programma met vier wedstrijden. Twee afwezigen lagen al vast, waardoor er uiteindelijk nog maar één echte beslissing overbleef.

Lukaku en Lavia logisch niet inzetbaar

Romelu Lukaku ontbreekt zoals verwacht. De spits moest dinsdag al forfait geven en krijgt de tijd om te herstellen met het oog op de thuismatch tegen Italië van zondagavond. Ook Roméo Lavia behoort niet tot de wedstrijdkern.

De middenvelder van Chelsea is geschorst na twee gele kaarten in de eerste vier wedstrijden. Anders dan Lukaku reisde Lavia wel mee naar Turkije. Hij trainde dinsdag met de groep mee, zodat hij zijn conditie kon onderhouden.

De Busser wordt tribunezitter

Daarmee bleef nog één speler over die uit de 23-koppige kern moest vallen. Die keuze viel, zoals wel vaker, op de vierde doelman. Jari De Busser moet daardoor plaatsnemen in de tribune.



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Wedstrijdselectie Rode Duivels tegen Turkije

Doelmannen: Matz Sels, Maarten Vandevoordt, Mike Penders

Verdedigers: Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe , Arthur Theate, Josué Kongolo

Middenvelders: Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Mandela Keita, Nicolas Raskin

Aanvallers: Mika Godts, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Hugo Cuypers