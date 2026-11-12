Mark van Bommel trekt duidelijke conclusie na zege Rode Duivels

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mark van Bommel trekt duidelijke conclusie na zege Rode Duivels

De Rode Duivels hebben donderdagavond met 1-2 gewonnen van Turkije. België kende een moeilijke openingsfase, maar wist de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe te trekken. Bondscoach Mark van Bommel was na afloop tevreden over de reactie van zijn ploeg, al zag hij ook nog enkele werkpunten.

"Ik ben het meest tevreden met wat we hebben laten zien na het doelpunt van Turkije. We wilden het stadion stil krijgen door onze manier van voetballen. Met controle en hoge druk", vertelde Van Bommel volgens Sporza.

Van Bommel zag sterke reactie

Vooral de periode na het moeilijke openingskwartier kon de bondscoach bekoren. "Zeker na het eerste kwartier tot de 65e minuut vond ik ons uitstekend in moeilijke omstandigheden", klonk het. Van Bommel zag zijn ploeg het initiatief overnemen en Turkije steeds meer onder druk zetten.

Toch verliep niet alles naar wens. "Op de momenten dat we het kwijt geraken, ligt dat aan ons. Onnodig balverlies op momenten dat het niet hoeft. Daardoor werd het veld te groot en kwamen we in de problemen", analyseerde hij. De reactie van zijn spelers maakte echter veel goed.

Van Bommel betreurt gebrek aan tijd

"Maar ik zag bereidheid om het vervolgens weer op te lossen. Dat is mooi om te zien", benadrukte Van Bommel. Hij beseft dat zijn ploeg nog verder kan groeien, maar daarvoor is volgens hem vooral tijd nodig.

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"Het was niet allemaal top, maar dat kan ook niet op amper drie dagen. Daar heb je veel meer tijd voor nodig. Ik vind het jammer dat de jongens donderdag alweer weg zijn", besloot de bondscoach. De Nederlander had duidelijk graag langer met zijn spelersgroep gewerkt.

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