Mark van Bommel voorspelt knaltransfer voor Rode Duivel: "Nu heb ik weer te veel gezegd"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mark van Bommel voorspelt knaltransfer voor Rode Duivel: "Nu heb ik weer te veel gezegd"
Foto: © Photonews

Nathan Ngoy heeft indruk gemaakt tijdens de 1-2-overwinning van de Rode Duivels tegen Turkije. De verdediger speelde een sterke wedstrijd en kreeg achteraf bijzonder veel lof van bondscoach Mark van Bommel. Die deed zelfs een opvallende voorspelling over zijn toekomst.

"Hij verdedigt zo zuiver. Nathan denkt en durft ook vooruit te denken", vertelde Van Bommel na afloop volgens Het Laatste Nieuws. De bondscoach is duidelijk onder de indruk van de kwaliteiten van de jonge verdediger.

Van Bommel voorspelt grote transfer

Volgens Van Bommel heeft Ngoy alles in huis om het bijzonder ver te schoppen. "Hij is een moderne topverdediger die voor heel veel geld zal vertrekken", klonk het bijzonder lovend.

De Nederlander besefte meteen dat die laatste uitspraak weleens voor opvallende krantenkoppen zou kunnen zorgen. "Dat laatste moet je tussen haakjes zetten. Nu heb ik weer te veel gezegd. Ik zie de kop alweer voor me", grapte hij.

Ngoy maakt indruk bij Rode Duivels

De woorden van Van Bommel tonen hoeveel vertrouwen de bondscoach heeft in Ngoy. Vooral zijn manier van verdedigen en zijn vermogen om vooruit te denken, maken hem volgens de Nederlander een bijzondere speler.

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Met zijn sterke prestatie tegen Turkije heeft Ngoy alvast opnieuw zijn kwaliteiten getoond op internationaal niveau. Of de voorspelling van Van Bommel over een bijzonder lucratieve transfer ooit uitkomt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Ngoy ligt nog tot de zomer van 2029 onder contract bij Lille, met een marktwaarde van 25 miljoen euro volgens Transfermarkt.

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