Megatransfer Maxim De Cuyper op komst? Topclubs weten welke astronomische som ze moeten betalen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Megatransfer Maxim De Cuyper op komst? Topclubs weten welke astronomische som ze moeten betalen
Foto: © photonews

Maxim De Cuyper heeft zich nog maar pas bij Brighton gevestigd, maar zijn prestaties blijven niet onopgemerkt. De Belgische linksachter zou zich in de belangstelling mogen verheugen van verschillende Europese topclubs. Vooral vanuit Italië klinkt er interesse, al dreigt Brighton een bijzonder hoge transfersom te vragen.

Volgens Fussball.news.de volgt AS Roma de situatie van de Rode Duivel. Trainer Gian Piero Gasperini zou graag defensieve versterking aantrekken. Ook AC Milan en Juventus worden genoemd als geïnteresseerde clubs, terwijl er eveneens belangstelling zou zijn vanuit de Premier League.

Brighton wil De Cuyper niet zomaar laten vertrekken

Een transfer in januari lijkt evenwel bijzonder moeilijk. Brighton zou niet geneigd zijn om de Belg tijdens de wintermercato te laten vertrekken. De Engelse club betaalde naar verluidt 25 miljoen euro om hem binnen te halen en zou inmiddels maar liefst 60 miljoen euro verlangen om over een vertrek te praten.

De Cuyper ligt bovendien nog tot 30 juni 2030 onder contract bij Brighton. Daardoor staat de Engelse club bijzonder sterk in eventuele onderhandelingen. Met een vraagprijs van 60 miljoen euro zou Brighton vooral duidelijk willen maken dat het zijn Belgische aanwinst absoluut niet kwijt wil.

Ook Juventus en Milan volgen de Rode Duivel

Voor Roma is de interesse voorlopig dan ook vooral een kwestie van de markt verkennen. Gasperini zou voor januari in de eerste plaats op zoek zijn naar een aanvallende flankspeler. Bovendien moet de Italiaanse club rekening houden met financiële beperkingen. Een transfersom van 60 miljoen euro lijkt daardoor bijzonder moeilijk haalbaar.

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Ook Juventus en AC Milan zouden de situatie van De Cuyper opvolgen. De linksachter heeft dus meerdere gegadigden, maar een vertrek bij Brighton lijkt voorlopig niet aan de orde. Een eventuele transfer zal wellicht pas op langere termijn concreet worden, tenzij een geïnteresseerde club bereid is bijzonder diep in de buidel te tasten.

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