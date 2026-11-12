Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Rest de vraag: gaat Tresoldi deze winter los te weken zijn? Vorige zomer hebben ze het been stijf gehouden en dat gaan ze ook nu doen.

Club Brugge speelde vorige week een belangrijk duel in de Champions League tegen PSV Eindhoven. Een halfuur lang was de 1-0 misschien dichterbij dan de 0-1, maar met een rake kopslag en een echte spitsengoal maakte Tresoldi er toch 0-1 van.

Kan Club Brugge het been stijf houden?

Met zijn doelpunt is de spits van blauw-zwart nu ook topschutter in de Champions League met vijf goals. Niemand die straffer doet dan de Italiaanse Duitser of Duitse Italiaan, en dat maakt de tongen los. Zowel Italiaanse als Duitse fans willen hem bij hun nationale ploeg, terwijl supporters van Manchester United, Barcelona, Everton, Chelsea en vele andere ploegen ook duidelijk zijn: "Haal hem zo snel mogelijk in huis voor iemand anders ermee weg is."

De prijs stijgt met de minuut voor de spits. AC Milan heeft nogmaals aangekondigd in de Italiaanse pers dat ze er hem héél snel bij willen - als het even kan aankomende winter al voor een absoluut recordbedrag, al lijkt het erop dat Club Brugge het been zal blijven stijf houden.

Alle topclubs willen Tresoldi

Scouts van onder meer Chelsea, Bayern München, Liverpool en Manchester City zitten ook steeds nadrukkelijker in de tribune voor de Italiaanse Duitser of Duitse Italiaan. En terwijl er nog moet gekozen worden over zijn nationale ploeg, volgt snel een keuze over zijn toekomstige ploeg.



Blauw-zwart zou meer dan vijftig miljoen euro kunnen mogen verwachten voor de speler. Op die manier zouden de Bruggelingen eens te meer financieel wat verder kunnen weglopen van de andere ploegen. Maar is het voor januari of kunnen ze het been stijf houden? Wait and see ...