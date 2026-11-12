Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden

Adem Zorgane staat op de radar van Napoli. De Italiaanse topclub speurt naar versterking voor het middenveld en heeft daarbij ook de Algerijnse sterkhouder van Union SG in het vizier. Een vertrek uit Brussel lijkt echter niet zomaar bespreekbaar. Op Transfermarkt wordt Zorgane momenteel op 12 miljoen euro gewaardeerd, maar Union zal ongetwijfeld een veel hoger bedrag verlangen.

Napoli wil zijn middenveld versterken en heeft daar verschillende redenen voor. Een mogelijk vertrek van Kevin De Bruyne speelt mee, terwijl ook het contract van André-Frank Zambo Anguissa komende zomer afloopt. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt daarom al gekeken naar versterking voor januari.

Zorgane is een van de namen op het lijstje. De 26-jarige Algerijn heeft zich de voorbije seizoenen ontpopt tot een van de belangrijkste spelers bij Union. Zijn loopvermogen, technische kwaliteiten en spelverdeling maken hem bijzonder waardevol voor de Brusselaars.

Contract tot 2031 maakt Union bijzonder sterk

Een transfer zal dan ook flink wat geld kosten. Zorgane verlengde eind oktober nog zijn overeenkomst bij Union tot 2031. Bovendien is hij met zijn 26 jaar op een leeftijd waarop hij sportief nog bijzonder veel waarde vertegenwoordigt. De Brusselaars hebben dus weinig redenen om hem zomaar te laten vertrekken.

Dat zijn marktwaarde op Transfermarkt momenteel op 12 miljoen euro wordt geschat, betekent niet dat Union met een bedrag in die grootteorde tevreden zal zijn. Napoli zal wellicht een veel steviger voorstel moeten doen om de Belgische bekerwinnaar überhaupt aan het onderhandelen te krijgen.

Zorgane droomt wel van een volgende stap

De Algerijn heeft zelf nooit verborgen dat hij ambitieus is. In een eerder interview gaf hij aan niet te verwachten dat hij nog drie jaar bij Union zou blijven. Hij voelt zich klaar voor een volgende stap in zijn carrière en een club als Napoli zou sportief uiteraard een bijzonder interessante bestemming zijn.



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Naast Zorgane heeft Napoli volgens de Italiaanse berichtgeving ook Mamadou Coulibaly van Monaco en Darryl Bakola van Sassuolo op het verlanglijstje staan. Voor die eerste twee namen worden bedragen van respectievelijk ongeveer 30 en 20 miljoen euro genoemd.