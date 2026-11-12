OFFICIEEL: Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

Gisteren schreven we al dat Sven Vandenbroeck de belangrijkste kandidaat was om Edward Still op te volgen bij RAAL La Louvière. Intussen lijkt zijn aanstelling steeds dichterbij te komen. De voormalige trainer van Zulte Waregem zou de verschillende voorwaarden van de Henegouwse club hebben aanvaard. Officieel nieuws wordt vandaag nog verwacht.