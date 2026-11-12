Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België
Foto: © Photonews
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Club Brugge maakt grote sier in de Jupiler Pro League én in de Champions League. En dus is de vraag steeds meer: wie wordt de volgende topper die ze voor heel veel geld zullen gaan verkopen? De vraag stellen is ze beantwoorden, maar sowieso hebben ze de voorbije jaren ook al heel wat goede zaakjes gedaan.

Zeven grote namen verdienen elk op hun manier een woordje van dank bij Club Brugge, omdat ze nu eenmaal heel wat geld hebben opgeleverd. Tzolis, Igor Thiago, Stankovic, De Ketelaere, De Cuyper, Jashari en Talbi werden met z’n zevenen samen gekocht voor amper 33 miljoen euro door blauw-zwart.

Club Brugge zorgt voor enorme meerwaarde op zijn spelers

Als we de sommen van de zeven samentellen, dan komen we uit op meer dan 200 miljoen euro. Een ongeziene meerwaarde die ze bij Club Brugge hebben weten te genereren op die spelers. En daar hoeft het niet bij te stoppen, integendeel.

Er zijn nog een aantal andere spelers die al heel veel hebben opgeleverd – denk ook bijvoorbeeld aan Jesse Bisiwu die voor tien miljoen euro ‘pure winst’ zorgd. En ook de komende jaren zullen ze nog heel wat extra spelers voor veel geld kunnen verkopen.

Verschil tussen Club Brugge en de rest te groot aan het worden in België?

Uiteraard is daar Nicolo Tresoldi bij, waar ondertussen bedragen van meer dan vijftig miljoen euro circuleren. En met Seys en Sabbe hebben ze nog twee jeugdproducten rondlopen die ook pure winst zullen genereren als ze zouden vertrekken uit Jan Breydel.

Dan is er nog Joel Ordonez, die zonder zijn blessure mogelijk al vertrokken was afgelopen zomer. En ook voor Forbs lijkt er zeker een meerwaarde te kunnen worden gevonden bij een mogelijke verkoop, terwijl insiders ook spreken over toekomstige recordbedragen voor Koren.

Spelers Club Brugge zijn goud waard en gaan heel wat opleveren

Bijna alle spelers die bij Club Brugge spelen, zijn stuk voor stuk meer waard dan toen ze op Jan Breydel aankwamen. Zelfs Virgili lijkt alweer wat meer waard dan toen hij kwam, met een marktwaarde van ondertussen toch ook alweer 15 miljoen euro.

Slotsom: Club Brugge heeft veel goud verkocht en nog steeds veel goud in handen. Als daar dan ook nog eens het WK voor Clubs in 2029 én een nieuw, groter en beter stadion bijkomt worden de financiële verschillen met alle andere ploegen in de Jupiler Pro League enkel groter. En zo wordt blauw-zwart stilaan wél het Bayern München van België, ook al hoort Ivan Leko dat niet graag.

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