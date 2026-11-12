Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"
Foto: © photonews

Luis Oliveira is al meer dan twintig jaar niet meer in België geweest. De man die ooit een hattrick maakte tegen Turkije heeft zich nu uitgelaten over een en ander. En hij staat wel open voor een terugkeer naar ons land, maar hoorde nog niets vanuit Anderlecht of de Belgische voetbalbond.

We speelden al veelvuldig tegen Turkije in het verleden. In aanloop naar het WK 1998 bijvoorbeeld, waar Turkije onze grote concurrent was met oog op de tweede plaats in de groep. En dat leverde goede resultaten op.

Luis Oliveira al 27 jaar niet meer in België

We wonnen in eigen huis met 2-1 en ook in Istanbul gingen we (verrassend) met 1-3 winnen. Een hattrick van Luis Oliveira zette ons op weg naar het kielzog van Nederland en de uiteindelijke barrages om alsnog het WK 1998 te halen.

Hoe zou het nog zijn met ... Luis Oliveira? Hij is al heel lang niet in ons land geweest en heeft een nieuw leven opgebouwd in Italië. “Het is 27 jaar geleden dat ik nog in België ben geweest. De laatste keer was voor mijn laatste interland in 1999. Ik kreeg toen zeer veel kritiek van de journalisten, ook omdat ik op het WK 1998 niet had gescoord. Dat stoorde mij."

Aftrap geven op Anderlecht? De deur staat open, maar ...

Waarom komt hij niet eens de aftrap geven op Anderlecht? “Zouden de fans me nog herkennen?”, vraagt hij zich af in Het Nieuwsblad. “Dat zullen dan toch de oude fans zijn. Weet je, ik ben door Anderlecht nooit meer uitgenodigd."

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"Ook niet toen de club in 2008 zijn 100-jarige bestaan vierde, maar goed… Als Anderlecht of de voetbalbond me nog eens vraagt, sta ik open voor een bezoekje. Het kan best emotioneel zijn", aldus Oliveira over het verleden.

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