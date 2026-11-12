Primeur voor Anderlecht-speler en hij mag zich direct opmaken voor duel tegen ploegmaat

Anderlecht krijgt tijdens de interlandbreak even de tijd om op adem te komen, maar voor trainer Vítor Bruno wordt het geen rustige periode. Negen spelers uit de A-kern trekken naar hun nationale ploeg. Daarbij zit ook een opvallende nieuwkomer: Ilias Koutsoupias mag zich voor het eerst Grieks international noemen.

De Griekse middenvelder krijgt meteen enkele stevige affiches voorgeschoteld. Griekenland neemt het op vrijdag 13 november op tegen Nederland en ontvangt drie dagen later Servië. Dat laatste duel krijgt een extra paars-wit tintje, want bij de Serviërs is ook Mihajlo Cvetković van de partij. De jonge spits maakte afgelopen weekend nog indruk door te scoren tegen Club Brugge op Jan Breydel.

Negen spelers op pad, met Koutsoupias als opvallendste naam

Cvetković speelt eerst tegen Duitsland, op vrijdag 13 november. Ook Lukas Ambros wacht een mooie uitdaging. De Tsjechische middenvelder neemt het met zijn land op tegen Spanje, de regerende wereldkampioen, en trekt vervolgens naar Kroatië. Oleg Reabciuk verdedigt de kleuren van Moldavië tegen Kazachstan en de Faeröer, terwijl Danylo Sikan met Oekraïne aantreedt tegen Noord-Ierland en Georgië.

Ook Oliver Antman en Thelo Aasgaard moeten aan de bak. De Finse flankaanvaller speelt tegen Albanië en San Marino in de Nations League. Aasgaard neemt het met Noorwegen op tegen Wales en Denemarken. Voor beide spelers staan er dus twee interlands op het programma.

Bij Ali Maamar gaat het om kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup van 2027. Marokko neemt het twee keer op tegen Niger, op 13 en 17 november. De Atlasleeuwen staan er uitstekend voor en voeren hun kwalificatiegroep aan met het maximum van de punten. Kaïs Barry is eveneens internationaal actief, maar bij de Marokkaanse beloften. Hij speelt twee keer tegen Ethiopië.

Ook Neerpede levert een stevige delegatie af

De negen A-kernspelers zijn overigens niet de enige Anderlecht-spelers die internationaal aan de slag gaan. Volgens de club werden in totaal achttien spelers opgeroepen voor hun nationale ploeg. Ook de jeugdopleiding van paars-wit is dus goed vertegenwoordigd.





Mattis Seghers en Ilyas Benktib trekken met België U17 naar het WK in Qatar. Daar wachten groepswedstrijden tegen Vietnam, Mali en Nieuw-Zeeland. Rami Lougmani neemt met Marokko U17 eveneens deel aan dat wereldkampioenschap, waar Fiji, China en Spanje de tegenstanders zijn.

Ook bij de Belgische U19 en U17 zijn er Anderlecht-spelers geselecteerd. Alexander De Ridder en Terry Van de Ven komen uit in de kwalificaties voor het EK U19 van 2027. Adjani Mujangi Bia, Dwight Ede Eriyo, Noé Kage en Jean Cieslinski zijn dan weer opgeroepen voor de EK-kwalificaties bij de U17.