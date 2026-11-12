PSV-fans niet euforisch over nieuws De Bruyne: waarom ze niet op tafel staan dansen

De mogelijke komst van Kevin De Bruyne naar PSV zorgt voor heel wat discussie bij de Nederlandse club. De Belgische spelmaker wordt gezien als een buitenkans die je normaal gezien niet zomaar laat liggen, maar tegelijk klinkt er ook twijfel. Niet iedereen is ervan overtuigd dat PSV op dit moment zijn prioriteiten bij een ervaren topnaam moet leggen.

Uit een bevraging van het Algemeen Dagblad blijkt dat de meningen verdeeld zijn. Een meerderheid ziet de mogelijke transfer als een unieke opportuniteit, terwijl een kleinere groep de komst van De Bruyne financieel onverantwoord vindt. Anderen willen vooral afwachten onder welke voorwaarden de transfer eventueel mogelijk zou zijn.

Enthousiasme, maar ook twijfels over de prioriteiten

Dat De Bruyne ondanks zijn leeftijd nog altijd een grote naam is, staat buiten kijf. Zijn ervaring op het hoogste niveau en zijn kwaliteiten aan de bal kunnen voor PSV een enorme meerwaarde betekenen. Er wordt daarbij ook verwezen naar Ivan Perisic, die op latere leeftijd naar Eindhoven kwam en bewees dat een ervaren speler nog een belangrijke rol kan spelen.

Toch is er ook een duidelijke terughoudendheid. Een deel van de achterban vindt dat PSV eerst andere posities moet versterken. Vooral de defensie wordt genoemd als een werkpunt. De vraag klinkt dan ook of het verstandig is om mogelijk veel middelen te investeren in een aanvallende middenvelder, terwijl er elders in de ploeg nog noden zijn. Een topverdediger zou volgens hen de prioriteit moeten zijn.

Ook sportief roept een eventuele transfer vragen op. De Bruyne zou niet zomaar een basisplaats cadeau krijgen en het is niet vanzelfsprekend wie in dat geval zou moeten wijken. Namen als Til, Mijnans en Sano worden daarbij genoemd. Bovendien blijft het financiële plaatje een belangrijk aandachtspunt.

Een droomtransfer die niet vanzelfsprekend is

De algemene teneur bij de PSV-aanhang lijkt dan ook genuanceerd. De komst van De Bruyne zou bijzonder veel enthousiasme opwekken en is op papier een transfer die de club uitstraling en kwaliteit kan opleveren. Maar de supporters willen niet dat de naam van de Rode Duivel de andere noden van de ploeg overschaduwt.



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De vraag is dus niet alleen of PSV De Bruyne kan aantrekken, maar vooral of de transfer binnen het sportieve en financiële plaatje past. Een speler van zijn kaliber laat je niet zomaar lopen, klinkt het in grote lijnen, maar de verdediging versterken blijft voor velen minstens even belangrijk. Eerst moet duidelijk worden welke voorwaarden aan een mogelijke deal verbonden zijn.