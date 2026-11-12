PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan

Kevin De Bruyne (35) lijkt stilaan klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Niet in Saoedi-Arabië of bij een andere Europese grootmacht, maar bij PSV. De Nederlandse kampioen komt op een bijzonder interessant moment aankloppen bij de Rode Duivel. Want een terugkeer naar België is voor De Bruyne en zijn gezin al veel langer een plan dan vandaag misschien wordt gedacht.

De familie De Bruyne heeft in Napels nooit helemaal haar draai gevonden. Sportief werd het Italiaanse avontuur een tegenvaller, met een zware hamstringblessure en weinig momenten waarop de middenvelder zijn stempel kon drukken. Ook het leven naast het veld blijkt niet ideaal.

Limburg blijft het grote einddoel van de familie De Bruyne

Dat Kevin en zijn vrouw Michèle Lacroix op termijn opnieuw in België willen wonen, is geen geheim. In een interview met NINA Magazine liet Michèle eerder al verstaan dat hun toekomst in Limburg ligt. "We gaan hier in Limburg wonen. Hoe sneller we hier geraken, hoe beter", vertelde ze.

De familie beschikt over een woning in Bolderberg, bij Heusden-Zolder. Bovendien zijn er al verbouwplannen uitgerold. Het is een duidelijk signaal dat de terugkeer naar België niet zomaar een verre droom is, maar iets waar het gezin concreet naartoe werkt. Michèle mist haar familie en vrienden, terwijl ook voor de kinderen Mason, Rome en Suri een leven dichter bij hun grootouders aantrekkelijk is.

De drie kinderen zijn opgegroeid in Manchester, waar hun vader tien jaar lang het gezicht was van Manchester City. Daar kon het gezin relatief anoniem leven. In Napels is dat helemaal anders. Zelfs een gewone uitstap met het gezin is er niet evident. Op een bepaald moment wegen zulke zaken zwaarder door dan het financiële plaatje.

PSV kan sportief én privé de ideale tussenstap worden

En precies daar komt PSV op het juiste moment aankloppen. De Nederlandse club biedt De Bruyne de mogelijkheid om opnieuw dichter bij Limburg te voetballen, zonder dat hij meteen in de Belgische competitie terechtkomt. Een terugkeer naar KRC Genk, waar zijn carrière ooit vorm kreeg, lijkt niet aan de orde. De druk en de aandacht zouden er bovendien bijzonder groot zijn.



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PSV vormt op verschillende vlakken een interessant alternatief. De Eredivisie staat bekend om haar aanvallende voetbal en trainer Peter Bosz is een grote bewonderaar van De Bruyne. Hij noemde de Rode Duivel eerder zelfs de beste middenvelder die ooit in de Premier League heeft gespeeld. In Eindhoven zou de spelmaker opnieuw kunnen voetballen in een omgeving die beter aansluit bij zijn kwaliteiten en zijn behoefte aan spelplezier.

Financieel betekent een overstap uiteraard een stevige toegeving. In Napels behoort De Bruyne tot de grootverdieners van de Serie A, terwijl de Nederlandse topclubs aanzienlijk lagere salarissen betalen. Maar de Rode Duivel heeft in zijn carrière voldoende verdiend en liet eerder al lucratieve aanbiedingen uit Saoedi-Arabië links liggen. Geld lijkt dan ook niet langer de doorslaggevende factor.

Er is wel nog één belangrijk obstakel: Napoli. De Italiaanse club beleeft een moeilijke periode en technisch directeur Giovanni Manna ligt onder vuur. Een vertrek van De Bruyne zou de druk op hem alleen maar vergroten. Hoewel de middenvelder nog maar tot het einde van het seizoen onder contract ligt, lijkt Napoli voorlopig niet bereid om zomaar mee te werken.