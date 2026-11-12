PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kevin De Bruyne (35) lijkt stilaan klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Niet in Saoedi-Arabië of bij een andere Europese grootmacht, maar bij PSV. De Nederlandse kampioen komt op een bijzonder interessant moment aankloppen bij de Rode Duivel. Want een terugkeer naar België is voor De Bruyne en zijn gezin al veel langer een plan dan vandaag misschien wordt gedacht.

De familie De Bruyne heeft in Napels nooit helemaal haar draai gevonden. Sportief werd het Italiaanse avontuur een tegenvaller, met een zware hamstringblessure en weinig momenten waarop de middenvelder zijn stempel kon drukken. Ook het leven naast het veld blijkt niet ideaal. 

Limburg blijft het grote einddoel van de familie De Bruyne

Dat Kevin en zijn vrouw Michèle Lacroix op termijn opnieuw in België willen wonen, is geen geheim. In een interview met NINA Magazine liet Michèle eerder al verstaan dat hun toekomst in Limburg ligt. "We gaan hier in Limburg wonen. Hoe sneller we hier geraken, hoe beter", vertelde ze.

De familie beschikt over een woning in Bolderberg, bij Heusden-Zolder. Bovendien zijn er al verbouwplannen uitgerold. Het is een duidelijk signaal dat de terugkeer naar België niet zomaar een verre droom is, maar iets waar het gezin concreet naartoe werkt. Michèle mist haar familie en vrienden, terwijl ook voor de kinderen Mason, Rome en Suri een leven dichter bij hun grootouders aantrekkelijk is.

De drie kinderen zijn opgegroeid in Manchester, waar hun vader tien jaar lang het gezicht was van Manchester City. Daar kon het gezin relatief anoniem leven. In Napels is dat helemaal anders. Zelfs een gewone uitstap met het gezin is er niet evident. Op een bepaald moment wegen zulke zaken zwaarder door dan het financiële plaatje.

PSV kan sportief én privé de ideale tussenstap worden

En precies daar komt PSV op het juiste moment aankloppen. De Nederlandse club biedt De Bruyne de mogelijkheid om opnieuw dichter bij Limburg te voetballen, zonder dat hij meteen in de Belgische competitie terechtkomt. Een terugkeer naar KRC Genk, waar zijn carrière ooit vorm kreeg, lijkt niet aan de orde. De druk en de aandacht zouden er bovendien bijzonder groot zijn.

Lees ook... Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

PSV vormt op verschillende vlakken een interessant alternatief. De Eredivisie staat bekend om haar aanvallende voetbal en trainer Peter Bosz is een grote bewonderaar van De Bruyne. Hij noemde de Rode Duivel eerder zelfs de beste middenvelder die ooit in de Premier League heeft gespeeld. In Eindhoven zou de spelmaker opnieuw kunnen voetballen in een omgeving die beter aansluit bij zijn kwaliteiten en zijn behoefte aan spelplezier.

Financieel betekent een overstap uiteraard een stevige toegeving. In Napels behoort De Bruyne tot de grootverdieners van de Serie A, terwijl de Nederlandse topclubs aanzienlijk lagere salarissen betalen. Maar de Rode Duivel heeft in zijn carrière voldoende verdiend en liet eerder al lucratieve aanbiedingen uit Saoedi-Arabië links liggen. Geld lijkt dan ook niet langer de doorslaggevende factor.

Er is wel nog één belangrijk obstakel: Napoli. De Italiaanse club beleeft een moeilijke periode en technisch directeur Giovanni Manna ligt onder vuur. Een vertrek van De Bruyne zou de druk op hem alleen maar vergroten. Hoewel de middenvelder nog maar tot het einde van het seizoen onder contract ligt, lijkt Napoli voorlopig niet bereid om zomaar mee te werken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Turkije - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Turkije
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

Thibaut Courtois komt nog eens terug op forfait voor Nations League

14:20
LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

11:00
Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden

Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden

11:16
1
Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

Komt KDB terug dicht bij huis voetballen? 'Astronomische transfer lonkt!'

08:00
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels ontbreken tegen Turkije

10:00
9
Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij?

Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij?

12:40
4
Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"

Ooit maakte deze Rode Duivel een hattrick tegen Turkije: "Aftrap geven op Anderlecht? Nooit uitgenodigd"

12:20
Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

Einde verhaal voor Lukaku? "Er is één man die ik meer wil zien spelen"

08:40
Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

Ex-speler Genk plots in basis tegen Rode Duivels

10:40
Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel

Van Bommel verdedigt fel bekritiseerde Rode Duivel

07:20
Vijf prangende vragen voor Turkije - België Analyse

Vijf prangende vragen voor Turkije - België

07:00
1
Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach

Manchester United ontslaat Carrick, vandaag nog nieuwe coach

11:41
Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

Eén trainersdossier al opgelost: JPL-club heeft nieuwe trainer beet

14:25
Dit is wat Mark van Bommel absoluut wil tegen Turkije

Dit is wat Mark van Bommel absoluut wil tegen Turkije

23:00
Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid

Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid

14:00
2
Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi

Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi

13:40
1
Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht"

Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht"

13:00
1
Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel

Welke beslissingen neemt u? Daar is hét toonaangevende voetbalsimulatiespel

12:00
Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League, wie wordt T1?

12:00
1
LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

LIVE INTERLANDBREAK: Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?

10:10
Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia

Waarom niet op het WK? Hugo Cuypers klapt uit de biecht over gesprek met Rudi Garcia

09:40
Mark van Bommel is wel heel open over hét probleem in kern van Rode Duivels

Mark van Bommel is wel heel open over hét probleem in kern van Rode Duivels

20:00
2
Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

10:20
5
Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor"

Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor"

21:40
4
Rode Duivel begreep Rudi Garcia zijn keuze niet, Van Bommel is een heel ander paar mouwen

Rode Duivel begreep Rudi Garcia zijn keuze niet, Van Bommel is een heel ander paar mouwen

18:20
1
Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het'

09:20
3
Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden

Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden

18:00
Dit heeft ex-medewerker van Anderlecht te zeggen na 'Belgengate'

Dit heeft ex-medewerker van Anderlecht te zeggen na 'Belgengate'

09:00
3
Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht

Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht

08:20
49
Sonck & co in katzwijm voor Rode Duivel: “Niveau Real of Barcelona”

Sonck & co in katzwijm voor Rode Duivel: “Niveau Real of Barcelona”

20:20
12
Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België

Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België

07:40
5
Live. Transfernieuws 12/11: ooit op radar Wilmots, nu in Franse vierde klasse

Live. Transfernieuws 12/11: ooit op radar Wilmots, nu in Franse vierde klasse

07:30
Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

22:00
27
Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn

Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn

11/11
25
Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"

Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"

16:20
2
Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen

Trainerskerkhof doet naam alle eer aan: nog een verrassende JPL-coach ontslagen

22:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 18:00 België België
Engeland Engeland 20:45 Kroatië Kroatië
Italië Italië 20:45 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 20:45 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

Divano Divano over Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn Geert66 Geert66 over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ongeziene bedragen: hoe Club Brugge steeds verder wegloopt van de rest in België JaKu JaKu over Waarom vertrok Michael Beale ineens bij Zulte Waregem? De reden ligt bij... het beleid Don Bozhinov Don Bozhinov over Napoli wil vervanger De Bruyne uit de Jupiler Pro League halen, al zal hij niet goedkoop worden Alex Del Piero Alex Del Piero over PSV komt op het juiste moment: De Bruyne heeft redenen te over om erop in te gaan Goro Goro over Belgisch transferrecord vermorzeld: La Gazzetta dello Sport weet hoeveel AC Milan moet betalen voor Tresoldi Arthur Shelby Arthur Shelby over Van grote kritiek naar onmisbaar bij Club Brugge? "Zal voor tientallen miljoenen worden verkocht" Borak Borak over Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij? Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved